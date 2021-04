Πολιτική

Ο Δένδιας συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Λιβύης

«Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη ασκεί μια κινητική και δραστήρια εξωτερική πολιτική και εγώ την υπηρετώ», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εξωτερικών.

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης Mohamed al-Menfi είχε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης τους, βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις των δυο χωρών, η προώθηση της συνεργασίας Ελλάδας – Λιβύης, οι περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και η σταθεροποίηση και η ανοικοδόμηση της Λιβύης.

«Ήταν μια ευκαιρία που βρισκόταν στην Αθήνα και μάλιστα για να “χτίσουμε” μετά από την εξαιρετικά καλή συνάντηση που είχε ο Πρόεδρος Menfi με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου» είπε ο Νίκος Δένδιας, αναφερόμενος στη συνάντηση.

«Όπως ξέρετε, χθες ήμουν στην Κύπρο, στην τετραμερή με τα ΗΑΕ, το Ισραήλ και την Κύπρο. Αύριο στο Κάιρο, την Τρίτη στη Σαουδική Αραβία, τη Δευτέρα έχουμε Συμβούλιο Υπουργών. Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη ασκεί μια κινητική και δραστήρια εξωτερική πολιτική. Εγώ υπηρετώ αυτή την πολιτική σε απόλυτη συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Καλό Σαββατοκύριακο, σας ευχαριστώ πολύ», συμπλήρωσε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών.

