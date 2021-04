Κοινωνία

Τροχαίο στη Γαύδο: Απαντήσεις ζητάει η μητέρα της Κορίνας

Tο αυτοκίνητο στο οποίο ηταν συνοδηγός η φοιτήτρια έπεσε σε γκρεμό στην Γαύδο.

Συνεχίζεται το θρίλερ με τον θάνατο της 25χρονης φοιτήτριας σε τροχαίο δυστύχημα στη Γαύδο. Η μητέρα της ζητά απαντήσεις στα ερωτήματα γιατί άργησε η βοήθεια αλλά και πως βρέθηκε το αμάξι στο γκρεμό.

«Να πει όλη την αλήθεια ο 40χρονος. Δεν πιστεύω αυτά που ισχυρίζεται ο φίλος της κόρης μου. Δεν δέχομαι το σενάριο του. Κάτι άλλο έγινε. Υπάρχουν στοιχεία, αμφιβολίες, και θα αποκαλυφτούν όσα πραγματικά έγιναν», δηλώνει η Εύη Λαβρανού στην Real News

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έρευνα ο 40χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, φέρει τις ίδιες κακώσεις με αυτές της 25χρονης με την διαφορά πως δεν του τρύπησε ο πνεύμονας, όπως συνέβη με την άτυχη φοιτήτρια

Ο 40χρονος οδηγός στην κατάθεση του ισχυρίστηκε πως ο λόγος που έπεσε στον γκρεμό το αυτοκίνητο, είναι το ότι λύθηκε το χειρόφρενο, ωστόσο ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος αμφισβητεί τα λεγόμενά του.

«Ο διορισθείς πραγματογνώμονας, διαπίστωσε πως στο κιβώτιο ταχυτήτων υπήρχε η σχέση η δεύτερη, αυτό λοιπόν αποδομεί τον ισχυρισμό του οδηγού και πιθανολογικά το αυτοκίνητο ήταν σε κίνηση», επισημαίνει ο Φίλιππος Σκαμπαρδώνης

Τις επόμενες μέρες αναμένονται τα αποτελέσματα των αιματολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων του 40χρονου.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος σκοπεύει να στρέψει την ανακριτική διαδικασία και στην ολιγωρία των σωστικών συνεργείων.

