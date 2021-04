Τεχνολογία - Επιστήμη

Λίστα "Forbes": Έλληνες επιστήμονες στην ευρωπαϊκή λίστα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην λίστα του περιοδικού Forbes, των πιο διακεκριμένων νέων κάτω των 30 ετών, φιγουράρουν τέσσερις Έλληνες. Τι δηλώνουν στον ΑΝΤ1.

Του Ραφαήλ Κάμπερ

Τέσσερις Έλληνες επιστήμονες περιλαμβάνονται φέτος στην ευρωπαϊκή λίστα του περιοδικού Forbes με τους πιο πετυχημένους νέους κάτω των 30 ετών.

Ο 27χρονος μηχανολόγος μηχανικός Γιώργος Καλλίγερος με σπουδές στο εξωτερικό είναι διευθυντής Hardware στην TIER MOBILITY την μεγαλύτερη εταιρία ενοικίασης ηλεκτρικών πατινιών στο κόσμο. “Από μικρός είχα πάθος με την μηχανική και ιδιαίτερα για τις μοτοσυκλέτες, ήρθε σε μια κορύφωση στα 15 μου. Είχα μια μεγάλη αντιπαράθεση με την μητέρα μου που δεν με άφηνε να αγοράσω μηχανή και έτσι αποφάσισα πως θα μετατρέψω το ποδήλατο μου σε μηχανή” τονίζει ο Γιώργος Καλλίγερος.

Η Κωνσταντίνα Θεοφανοπούλου είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο πανεπιστήμιο του Rockfeller και ασχολείται με την Νευροβιολογία της Γλώσσας. “Προσπαθούμε να καταλάβουμε στον άνθρωπο ποιες είναι αυτές οι περιοχές του εγκεφάλου οι οποίες είναι γενετικά εξειδικευμένες για την φωνητική επικοινωνία” δηλώνει η ίδια.

Η Μαριάννα Καψετάκη είναι γιατρός, ερευνήτρια, και πιανίστρια με σπουδές στο Λονδίνο και έχει καταφέρει να συνδυάσει την ιατρική με την τέχνη. "Είναι ένα καινούριο πεδίο είναι σαν τους αθλίατρους, είναι κάπως ένας γιατρός για τους μουσικούς τους ηθοποιούς όλα τα ιατρικά προβλήματα που παθαίνουν, μπορεί να πέσουν, μπορεί να πάθουν ψυχολογικά προβλήματα" είπε η κ. Καψετάκη.

Ο 29χρονος Γιάννης Ασσαέλ από την Θεσσαλονίκη είναι ερευνητής στην Google Deep Mind και όπως λέει ο σκοπός του είναι να λύσει κάποια από τα μεγαλύτερα προβλήματα των επιστημών μέσω της τεχνιτής νοημοσύνης. “Κάθε βήμα στις σπουδές μου το έχτισα μόνος μου και το έχτισα μόνος μου με υποτροφίες, αυτό που θέλω να πω είναι πως και οι νέοι επιστήμονες μπορούν αντίστοιχα να πραγματοποιήσουν τα όνειρα τους και να τα διεκδικήσουν” δηλώνει ο κ. Ασσαέλ.

Όπως τονίζουν οι νέοι επιστήμονες, η παγκόσμια αυτή αναγνώριση τους έκανε να νιώσουν δικαίωση για την μεγάλη προσπάθεια που έχουν καταβάλει.

Ειδήσεις σήμερα:

Ξύλινα σπιτάκια για αδέσποτα κατασκευάζουν κρατούμενοι φυλακών

Κορονοϊός: ρεκόρ διασωληνωμένων και 1829 νέα κρούσματα

Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένος βρέθηκε μαχαιρωμένος στο διαμέρισμά του (εικόνες)