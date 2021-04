Κορονοϊός - Rai Tre: αφιέρωμα στον εμβολιασμό σε μικρά νησιά στην Ελλάδα

Κόσμος

Στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος τα covid-free νησιά της χώρας μας. Πώς θα μπορούσε να εξασφαλίσει Ιταλούς τουρίστες, μέσα σε ένα μήνα, η Ελλάδα.

Μετά τη Daily Mail, αναλυτικό ρεπορτάζ για τη διαδικασία εμβολιασμού των κατοίκων των ελληνικών νησιών με λιγότερους από 5.000 κατοίκους παρουσίασε και το ιταλικό δημόσιο τηλεοπτικό κανάλι Rai Tre.

Η Rai αναφέρεται ειδικότεραστην περίπτωση των Λειψών: «Η κυβέρνηση έδωσε προτεραιότητα στα μικρά νησιά. Μας στέλνουν τα εμβόλια με ελικόπτερο ή με πλοία», δήλωσε ο δήμαρχος των Λειψών, Φώτης Μάγγος, ο οποίος πρόσθεσε ότι «το νησί του θα ήταν, ουσιαστικά, ήδη έτοιμο να υποδεχθεί τους τουρίστες».

Η υφυπουργός Τουρισμού, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην δημόσια ιταλική τηλεόραση, τόνισε ότι «δεν μπορούμε να χάσουμε χρόνο» και ότι «η Ελλάδα επιταχύνει όσο μπορεί την διαδικασία εμβολιασμών» με στόχο να μπορέσουν να έλθουν, οι τουρίστες στην χώρα μας , πριν από την καθιερωμένη περίοδο κατά την οποία ξεκινούσε η τουριστική σεζόν. Η κ. Ζαχαράκη πρόσθεσε ότι μέχρι να δοθεί οριστικά το «πράσινο πάσο| από την Ευρώπη, η Ελλάδα θα ζητά από τους τουρίστες να φέρουν μαζί τους πιστοποιητικό εμβολιασμού, να έχουν μόλις κάνει μοριακό τεστ ή να έχουν ιαθεί από τον κορονοϊό.

Υπενθύμισε δε ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, υπέγραψε συμφωνία με το Ισραήλ και ότι οι πολίτες της χώρας αυτής μπορούν ήδη να έλθουν στην Ελλάδα, υπό τον όρο να έχουν λάβει την δεύτερη δόση του εμβολίου, δυο εβδομάδες πριν ταξιδέψουν, και να παρουσιάσουν ένα μοριακό τεστ κορονοϊού. «Και οι αμερικανοί μπορούν να έρθουν με τον ίδιο πάντα τρόπο ενώ κλείνουμε άλλες διμερείς συμφωνίες με την Σερβία, τα Αραβικά Εμιράτα και με την Ρωσία», εξήγησε.

Η ιταλική τηλεόραση Rai υπογράμμισε ότι «το ευρωπαϊκό πράσινο πάσο είναι ιδέα και πρόταση του Έλληνα πρωθυπουργού, την οποία είχε κάνει ήδη από τον περασμένο Ιανουάριο». «Η χώρα μας έδωσε την ευκαιρία και στους ξένους που έχουν αγοράσει σπίτι εδώ, να εμβολιαστούν. Έχουμε πάνω από 80 Ιταλούς, από όλες τις περιοχές της Ιταλίας. Τους θεωρούμε μέρος της κοινότητάς μας», τόνισε, επίσης, ο δήμαρχος του νησιού, Φώτης Μάγγος.

Κατά την άποψη, τέλος, Ιταλών που έχουν σπίτι και παραθερίζουν μόνιμα στους Λειψούς «έπρεπε να έχει αναληφθεί ανάλογη πρωτοβουλία και στην Ιταλία διότι με την στρατηγική αυτή, σε ένα μήνα η Ελλάδα θα έχει εξασφαλίσει και πάλι τουρίστες για τα νησιά της».

