Μπαλάσκας για κορονοπάρτι στον ΑΝΤ1: γιατί δεν επεμβαίνει η Αστυνομία (βίντεο)

Ο συνδικαλιστής αστυνομικός, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», τόνισε ότι οι αστυνομικοί εκτελούν εντολές και η λύση… πρέπει να έρθει από ψηλά.

Ο συνδικαλιστής αστυνομικός Σταύρος Μπαλάσκας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», αναφερόμενος στα κορονοπάρτι που γίνονται σε πολλές πλατείες της χώρας, εξήγησε γιατί δεν επεμβαίνει η Αστυνομία.

Όπως είπα ο κ. Μπαλάσκας, μέσα στο πλήθος που βλέπουμε στις πλατείες, υπάρχουν νέοι που έχουν κουραστεί από το παρατεταμένο lockdown, οικογενειάρχες, μικρά παιδιά, αλλά και ακραία στοιχεία και αναρωτήθηκε τι μπορεί να κάνει η αστυνομία σε αυτές τις περιπτώσεις.

Ερωτηθείς γιατί για παράδειγμα στην πλατεία Βαρνάβα η Αστυνομία με την παρουσία της έχει καταφέρει να αποτρέψει τα κορονοπάρτι, απάντησε ότι αυτό έγινε γιατί υπάρχει σχέδιο για αστυνόμευση, αλλά αυτή είναι μια πλατεία και γύρω – γύρω υπάρχουν δεκάδες και δεν μπορούν να αστυνομευτούν όλες με τον ίδιο τρόπο, οπότε οι επιτήδειοι που κερδίζουν από αυτά τα πάρτι μπορούν μέσα σε δυο ώρες να στήσουν τις εκδηλώσεις τους.

Απαντώντας στα παράπονα πολιτών ότι την ώρα που στα κορονοπάρτι μαζεύονται χιλιάδες άνθρωποι, σε άλλες μεμονωμένες περιπτώσεις κόβονται πρόστιμα από αστυνομικούς, ξεκαθάρισε ότι οι αστυνομικοί εκτελούν εντολές κι αν θέλουμε διαφορετική αντιμετώπιση, αυτή θα πρέπει να έρθει από ψηλά.