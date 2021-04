Υγεία - Περιβάλλον

Θεοδωρίδου – Θεμιστοκλέους για τα εμβόλια κατά του κορονοϊού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ενημέρωση για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για τη νόσο COVID-19.

Η ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για τη νόσο COVID-19, στο Υπουργείο Υγείας.

Την ενημέρωση πραγματοποίησαν η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου και ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.

Η ομότιμη καθηγήτρια Παιδιατρικής και πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου, εξήγησε την αναστολή του εμβολιασμού με το εμβόλιο της Johnson & Johnson που θα ξεκινούσε σήμερα στη χώρα μας.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, ανακοίνωσε το άνοιγμα της πλατφόρμας των ραντεβού για τις ηλικιακές ομάδες 55-59, αλλά και 50-54.