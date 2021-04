Ζώδια

Λίτσα Πατέρα: γιατί Κάρολος και Νταϊάνα δεν “έδεσαν” ποτέ; (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως εξηγεί αστρολογικά την σχέση του διαδόχου του βρετανικού θρόνου με την μητέρα των παιδιών του και τι λέει για την Καμίλα.

«Ο Κάρολος και η Νταϊάνα δεν έδεσαν ποτέ, είχαν τον Ουρανό απέναντι τους» και αυτός καθόριζε την σχέση τους», είπε στο «Πρωινό», η Λίτσα Πατέρα.

Η αστρολόγος της εκπομπής αναφέρθηκε στις σχέσεις του διαδόχου του βρετανικού θρόνου με την μακαρίτισσα πλέον μητέρα του Ουίλιαμ και του Χάρι, καθώς και τα «εμπόδια» που μονίμως έβαζαν σε αυτήν οι πλανήτες.

Αντιθέτως, όπως ανέφερε η Λίτσα Πατέρα, «Η Καμίλα είχε, άσχετα με το τι λέμε εμείς, την “ζεστασιά της μάνας” και την ανοιχτή αγκαλιά της για εκείνον, για αυτό ο Κάρολος έχει τέτοιο δέσιμο μαζί της», είπε η Λίτσα Πατέρα αναφερόμενη στην νυν σύζυγο και επί δεκαετίες αγαπημένητου Καρόλου, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο μετά τον θάνατο του πατέρα του.

Μάλιστα, νωρίτερα στην εκπομπή προβλήθηκε και βίντεο με αναφορές, μεταξύ άλλων, στις σχέσεις του Καρόλου με την Νταϊάνα και με την Καμίλα, της οποίας έχει βαπτίσει και το παιδί, για το οποίο είναι σήμερα και νονός και πατριός!

Ειδήσεις σήμερα:

Σοκ στη Ρόδο: αδελφές κατήγγειλαν άνδρα για ασέλγεια από τα 6 τους χρόνια!

Ασπρόπυργος: νεογέννητο βρέθηκε σε χωράφι με τον ομφάλιο λώρο

Εύη Δρούτσα στο “Πρωινό”: ο Τριαντάφυλλος “έριξε κάτω” όλη την Ελλάδα (βίντεο)