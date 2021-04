Πολιτική

Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών προς Τσαβούσογλου: ως Ρωμιούς μας αναγνωρίσατε, ως Ρωμιούς μας διώξατε

Ολόκληρη η επιστολή στον Τσαβούσογλου, που απέστειλε ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών με αφορμή τις δηλώσεις του στη συνάντηση με τον Νίκο Δένδια.

Ανοικτή επιστολή στον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, απέστειλε ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών με αφορμή τις δηλώσεις του κατά τη συνάντησή του με τον Νίκο Δένδια.

Όπως αναφέρει ο Σύλλογος στην επιστολή του, η Τουρκία αναγνωρίζει τα μέλη του ως Ρωμιούς, αλλά ακριβώς για τον λόγο αυτό τους εξεδίωξε.

Ολόκληρη η επιστολή του Συλλόγου:

"Κατά την συνέντευξη Τύπου των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, που διεξήχθη μετά τη συνάντηση της 15ης Απριλίου 2021, δηλώσατε ότι αναγνωρίζετε εμάς, την Ελληνική Μειονότητα της Κωνσταντινούπολης (κατά την ορολογία της Συνθήκης της Λοζάνης) ως Ρωμιούς, και σας ευχαριστούμε.

Ως Ρωμιούς λοιπόν, η Τουρκία έλαβε κάθε είδους οικονομικό, διοικητικό και ψυχολογικό μέτρο καταπίεσης εναντίον μας, επέβαλε εξοντωτικούς φόρους, όπως τον φόρο περιουσίας και καταναγκαστικά έργα για όσους δεν είχαν να πληρώσουν.

Ως Ρωμιούς, η τουρκική κυβέρνηση, με δική της ευθύνη, σύμφωνα με απόφαση τουρκικού δικαστηρίου, οργάνωσε το πογκρόμ του 1955 εναντίον μας, μας εμπόδισε να μιλούμε την μητρική μας γλώσσα δημοσίως, επέβαλε εναντίον μας μέτρα παρεμπόδισης της εκπαίδευσης και έκφρασης του ελληνικού πολιτισμού μας. Μας εξανάγκασε με τα μέτρα αυτά να εγκαταλείψουμε τις πατρογονικές μας εστίες και από 103.000 που είχαμε απομείνει το 1924, να έχουν παραμείνει σήμερα στην Κωνσταντινούπολη λιγότεροι από 2.000.

Μας αναγνωρίζετε ως Ρωμιούς, αλλά καταδεικνύεται επίσης ότι η Τουρκία ακριβώς για τον λόγο αυτό μάς εξεδίωξε".