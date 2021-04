Κοινωνία

Άδειες οδήγησης - gov.gr: Ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά σε Κεντρική Μακεδονία, Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο

Ποια δικαιολογητικά αφορά. Αναλυτικά η διαδικασία υποβολής.

Στην περαιτέρω επέκταση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τις άδειες οδήγησης προχωρούν τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Μεταφορών και Υποδομών. Συγκεκριμένα, από την Πέμπτη 22 Απριλίου 2021, σύμφωνα με την σχετική διαπιστωτική πράξη του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γιάννη Κεφαλογιάννη, οι πολίτες στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αντικατάσταση του εντύπου άδειας οδήγησης, καθώς επίσης και να εκδίδουν αντίγραφο της άδειας οδήγησής τους λόγω φθοράς, απώλειας ή κλοπής με μια απλή διαδικασία, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr.

Η δράση υπάγεται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών (Ε.Π.Α.Δ.) και υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών. Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι που υπάγονται στην περιοχή αρμοδιότητας των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα, μέσα από μια απλή διαδικασία, να προβούν ψηφιακά σε:

Αντικατάσταση άδειας οδήγησης με νέου τύπου

Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης λόγω φθοράς

Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης λόγω κλοπής ή απώλειας

Η είσοδος των πολιτών στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών https://drivers-vehicles.services.gov.gr γίνεται με τους κωδικούς Taxisnet. Ακολουθώντας τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στον παραπάνω ιστότοπο θα μπορούν να καταχωρούν την αίτηση και τα δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή, συμπεριλαμβανομένων της φωτογραφίας, της υπογραφής τους και του οικείου παραβόλου.

Στη συνέχεια, οι ανωτέρω Υπηρεσίες αποστέλλουν ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία προς τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (ΑΕΑ), χωρίς να απαιτείται η αποστολή φυσικού φακέλου. Οι απαραίτητες διασυνδέσεις μεταξύ μητρώων του Δημοσίου για την αυθεντικοποίηση των χρηστών και την άντληση στοιχείων υλοποιήθηκαν μέσα από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο πολίτης μπορεί να παραλάβει το νέο έντυπο αυτοπροσώπως, μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου ή να ζητήσει να του αποσταλεί με courier στις Περιφέρειες που μπορούν να το υποστηρίξουν.

Οι νέες υπηρεσίες για τις άδειες οδήγησης ξεκίνησαν πιλοτικά τον Δεκέμβριο του 2020 στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Κρήτης και τον Μάρτιο του 2021 επεκτάθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 4.116 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 1.865 για αντικαταστάσεις και αντίγραφα αδειών οδήγησης και οι 2.251 για ενημέρωση στοιχείων. Από τις 1.865 αιτήσεις έχουν ήδη εκτυπωθεί περισσότερα από 1.100 διπλώματα από την Ελληνική Αστυνομία. Οι παραπάνω αριθμοί συνεπάγονται αντίστοιχη μείωση επισκέψεων των πολιτών στις υπηρεσίες με φυσική παρουσία.

Υπενθυμίζεται ότι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τις άδειες οδήγησης είναι αποτέλεσμα της προγραμματικής συμφωνίας που είχε υπογραφεί τον Ιανουάριο του 2020 από τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιάννη Κεφαλογιάννη και τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιο για θέματα Απλούστευσης Διαδικασιών Γιώργο Γεωργαντά, όπως προβλέπει ο σχεδιασμός που έχουν καταρτίσει ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης.

