Self test για μαθητές και εκπαιδευτικούς: Μέχρι πότε μπορούν να τα προμηθευτούν

Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας για τα self test με αφορμή το κλείσιμο των σχολείων λόγω Πάσχα.

Μέχρι αύριο, Τετάρτη, θα μπορούν μαθητές και εκπαιδευτικοί να παραλάβουν το self test, που δικαιούνται, καθώς τα σχολεία κλείνουν την Παρασκευή.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, "τα ημερήσια και εσπερινά Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.), τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.), οι Λυκειακές Τάξεις των Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις, καθώς και οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης θα διακόψουν τη λειτουργία τους για τις διακοπές του Πάσχα την Παρασκευή 23/4.

Ως εκ τούτου, οι ομάδες μαθητών, εκπαιδευτικών, διοικητικού και λοιπού προσωπικού που δικαιούνται δωρεάν self-test, θα πρέπει να παραλάβουν το τελευταίο τεστ ως και αύριο Τετάρτη 21/4, προκειμένου να προσέλθουν στα σχολεία την Πέμπτη 22/4".

Εν τω μεταξύ, νέο επεισόδιο με μαθητή που αρνείται να κάνει self test σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, ο πατέρας του μαθητή συνελήφθη μετά από μήνυση που κατέθεσε ο διευθυντής του σχολείου για ανάρμοστη συμπεριφορά.

