Life

4 tips για να φτιάξεις ένα καλύτερο και πιο έξυπνο βιογραφικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμα και αν δεν είσαι στη φάση που θέλεις να αλλάξεις δουλειά, είναι σημαντικό να έχεις ένα βιογραφικό ολοκληρωμένο και έτοιμο για ό,τι προκύψει.

Κάθε γνωριμία ή συνάντηση, μπορεί να είναι μια ευκαιρία για μια επαγγελματική εξέλιξη.



Το βιογραφικό είναι ο καθρέφτης σου, που σε εκπροσωπεί και δίνει στον άλλον την ευκαιρία να μάθει παραπάνω πράγματα για σένα.



Παρακάτω θα βρεις tips για ένα καλύτερο και πιο έξυπνο βιογραφικό.

Διαβάστε περισσότερα στο bestofyou.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Εύη Δρούτσα στο “Πρωινό”: ο Τριαντάφυλλος “έριξε κάτω” όλη την Ελλάδα (βίντεο)

Σαουδική Αραβία: 7 τρις δολάρια για “πράσινη” ανάπτυξη

Κορονοϊός και νεκροψία: Απαντήσεις από την Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρία