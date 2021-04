Πολιτική

Μητσοτάκης – Αναστασιάδης για Κυπριακό: Λύση μόνο στο πλαίσιο της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιβεβαιώθηκε η πλήρης υποστήριξη Ελλάδας και Κύπρου στις προσπάθειες του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το πρωί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη.

Η συνάντηση αποτελεί συνέχεια του διαρκούς συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας, ενόψει και της άτυπης Πενταμερούς Συνάντησης (5+1), την οποία έχει συγκαλέσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών στις 27-29 Απριλίου, στη Γενεύη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Αναστασιάδη επιβεβαιώθηκε η πλήρης υποστήριξη της Ελλάδας και της Κύπρου στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό.

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος από ελληνικής πλευράς ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εξωτερικών Πρέσβης Θεμιστοκλής Δεμίρης, η Κυβερνητική Εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, η Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Πρέσβης Ελένη Σουρανή και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Κύπρου του Υπουργείου Εξωτερικών, Πρέσβης Κωνσταντίνος Κόλλιας.

Από την πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας συμμετείχαν στη σύσκεψη ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος, ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα Κυριάκος Κενεβέζος και ο Κυριάκος Κούρος, Διευθυντής του Προεδρικού Διπλωματικού Γραφείου.

Κατά την έναρξη της συνάντησης ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας έκαναν τις εξής δηλώσεις:

Κυριάκος Μητσοτάκης: "Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Νίκο, καλώς ήρθες ακόμα μία φορά στην Αθήνα, προκειμένου να συντονίσουμε τις ενέργειές μας ενόψει της άτυπης πενταμερούς η οποία θα λάβει χώρα στα τέλη του μήνα, στην Γενεύη.

Άλλωστε, το γεγονός ότι αυτή λαμβάνει χώρα υπό την ηγεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών προσδιορίζει και το πλαίσιο των συζητήσεων οι οποίες θα διεξαχθούν στη Γενεύη. Το πλαίσιο είναι απολύτως σαφές, στηρίζεται σε όλες τις προηγούμενες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού: Η λύση μπορεί να εξευρεθεί μόνο στο πλαίσιο της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας. Μία κυριαρχία μία ιθαγένεια, μία διεθνής εκπροσώπηση. Και βέβαια με την αποχώρηση των στρατών κατοχής αλλά και την κατάργηση του αναχρονιστικού πλαισίου των εγγυήσεων.

Είναι απολύτως σαφές, να μπορούμε να προσδιορίζουμε σε αυτές τις δύσκολες συζητήσεις ποιο είναι το σημείο αφετηρίας από το οποίο ξεκινάμε. Γι’ αυτό και σήμερα, όπως το είχαμε κάνει και στην Κύπρο, θα μας δοθεί η ευκαιρία να συντονίσουμε τις ενέργειές μας ενόψει αυτών των απαιτητικών συζητήσεων, στις οποίες πάντα προσερχόμαστε με καλή διάθεση να βρεθεί μία λύση η οποία θα είναι δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη προς όφελος όλων των Κυπρίων, Ελληνοκυπρίων αλλά και Τουρκοκυπρίων.

Αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σήμερα, όπως το κάνουμε εξάλλου συχνά, και για αυτό σε καλωσορίζω για ακόμα μία φορά στην Αθήνα και αναμένω με πολύ ενδιαφέρον τις συζητήσεις που θα έχουμε".

Νίκος Αναστασιάδης: "Φίλε πρωθυπουργέ, αγαπητέ μου Κυριάκο. Αυτό που θα ήθελα κατ’ αρχήν, είναι να ευχαριστήσω γιατί πάντα υπάρχει ο χρόνος, πάντα η διάθεση, πάντα η ετοιμότητα για ανάλογες συναντήσεις, ιδιαίτερα τώρα που απέχουμε ελάχιστες μέρες -όπως πολύ ορθά επισήμανες- από μία σημαντική μετά από 3,5 χρόνια νέα προσπάθεια να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε να επιτρέψουν στον Γενικό Γραμματέα να συγκαλέσει και να δημιουργήσει, αν θέλετε να διερευνήσει, κατά πόσο υπάρχει κοινό έδαφος προκειμένου να επαναρχίσει ένας διάλογος για λύση ενός προβλήματος που εδώ και 47 τόσα χρόνια οφείλεται καθαυτό στις ενέργειες της Τουρκίας. Στην Τουρκική εισβολή και στην έκτοτε κατοχή 37% του κυπριακού εδάφους.

Θα πω ότι συμφωνώ και με τη διαπίστωση ότι τα πλαίσια μέσα στα οποία θα διαπραγματευτούμε καθορίζονται, πρώτον, από τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, αποφάσεις του Συμβουλίου ασφαλείας, αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθορίστηκαν την τελευταία φορά, στις προσπάθειες να επαναρχίσει ο διάλογος, οι παράμετροι, 25 Νοεμβρίου του 2019 στο Βερολίνο, παρουσία του Γενικού Γραμματέα, του τότε ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, κύριου Akinci, και εμού προσωπικά.

Προσπάθειά μας δεν είναι να σφετεριστούμε του οποιουδήποτε τα δικαιώματα. Προσπάθειά μας είναι να εξευρεθεί ένας τρόπος ώστε και οι δύο να αισθάνονται ασφαλείς, και οι δύο κοινότητες να αισθάνονται ασφαλείς, και των δύο κοινοτήτων ολόκληρου του κυπριακού λαού τα ανθρώπινα δικαιώματα να είναι διασφαλισμένα.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, η μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, να δημιουργεί ένα λειτουργικό και βιώσιμο -συνεπώς- κράτος. Μακριά από εγγυήσεις, στρατεύματα κατοχής ή ξένα στρατεύματα, τα οποία ξένα στρατεύματα, και ιδιαίτερα μακριά από εξαρτήσεις των οποιονδήποτε τρίτων.

Προς αυτήν την κατεύθυνση οι θέσεις μας, και οι δικές σας και οι δικές μας, συμπίπτουν. Βεβαίως ο ρόλος σας στις διαπραγματεύσεις θα είναι διαφορετικός από ό,τι ο δικός μας στη συζήτηση λεπτομερειών όσον αφορά την εσωτερική δομή του κράτους. Αλλά στο θέμα εγγυήσεις-ασφάλεια ή ασφάλεια-εγγυήσεις και λοιπά θα έχετε να διαδραματίσετε σημαντικό ρόλο. Βεβαίως και όσον αφορά τον σεβασμό των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών.

Γι’ αυτό σε ευχαριστώ Κυριάκο μου, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε στη συνέχεια με κάθε λεπτομέρεια".

Ειδήσεις σήμερα:

Το άνοιγμα των σχολείων και η παράταση του σχολικού έτους

Ανήλικοι αγόρασαν με bitcoin πλαστά χαρτονομίσματα από το dark web!

Διάβημα της Ελλάδας στην Τουρκία για παρενόχληση γαλλικού ερευνητικού