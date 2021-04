Κοινωνία

Κορονοπάρτι στην Κυψέλη: Ο Dj στον εισαγγελέα για εξηγήσεις

Ο 55χρονος Dj στα «κορονοπάρτι» καλείται σε ανωμοτί κατάθεση, ως διοργανωτής ή συνδιοργανωτής των συγκεντρώσεων.

Σε εξηγήσεις καλείται 55χρονος που φέρεται να είχε αναλάβει την μουσική κάλυψη στα πάρτι που έγιναν την Παρασκευή και το Σάββατο στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου, στην Κυψέλη.

Μετά την ταυτοποίηση του και την διαβίβαση της δικογραφίας στον εισαγγελέα, ο 55χρονος Dj στα δύο αποκαλούμενα «κορονοπάρτι» καλείται τώρα σε ανωμοτί κατάθεση, ως διοργανωτής ή συνδιοργανωτής των συγκεντρώσεων που έλαβαν χώρα στην Κυψέλη. Ο ελεγχόμενος, φέρεται να είναι επαγγελματίας dj, ενώ σε πλάνα από τα πάρτι φαίνεται να έχει «στήσει» τον επαγγελματικό του εξοπλισμό, με κονσόλες κλπ, σε μία άκρη της πλατείας, βάζοντας μουσική μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, τόσο την Παρασκευή όσο και το Σάββατο.





Με εντολή της Εισαγγελίας, ο 55χρονος καλείται σε κατάθεση με την ιδιότητα του υπόπτου διάπραξης του αδικήματος της παραβίασης των μέτρων κατά της πανδημίας (άρθρο 285 ΠΚ περί παραβίασης μέτρων για την πρόληψη ασθενειών) στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.

Μετά την κατάθεση του στους αστυνομικούς, ο φάκελος θα επιστραφεί στην Εισαγγελία όπου και θα κριθεί η περαιτέρω ποινική μεταχείριση που θα έχει ο ερευνώμενος. Παράλληλα, οι έρευνες των αρχών για κάθε άλλο υπαίτιο συνεχίζονται, ώστε για κάθε περίπτωση που εντοπίζεται να αποστέλλεται δικογραφία στον εισαγγελέα.





