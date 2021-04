Ολυμπιακός: Με το πρώτο γκολ του Παπασταθόπουλου νίκησε τον Αστέρα

Αθλητικά

Χωρίς να χρειαστεί να «φορτσάρει» ο Ολυμπιακός νίκησε τον Αστέρα Τρίπολης στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Χωρίς να χρειαστεί να «φορτσάρει» ιδιαίτερα και με πολλές αλλαγές στη σύνθεσή του, ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 τον Αστέρα Τρίπολης στο «Γ. Καραϊσκάκης» στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των πλέι-οφ κι επέστρεψε στις νίκες, μετά από την προ τριημέρου ήττα του στην Τούμπα. Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος με το πρώτο «ερυθρόλευκο» γκολ του χάρισε τη νίκη στους πρωταθλητές, δοκάρι με τον Αντριάν Ριέρα είχε ο Αστέρας στο πρώτο ημίχρονο.

Με εξασφαλισμένο και μαθηματικά τον τίτλο εδώ και δέκα μέρες, ο Πέδρο Μαρτίνς «ξεκούρασε» αρκετούς βασικούς κι έδωσε ευκαιρία σε παίκτες που είχαν λιγοστό χρόνο συμμετοχής στα προηγούμενα ματς, όπως οι Κρίστινσον, Αβραάμ Παπαδόπουλος, Τιάγκο Σίλβα, Βρουσάι και Κάιπερς.

Μόλις στο 5ο λεπτό από κάθετη πάσα του Τιάγκο Σίλβα, η μπάλα κατέληξε στον Χασάν που σούταρε με τη μία, αλλά ο Τσιφτσής έπεσε πολύ ωραία στη γωνία του κι απέκρουσε σε κόρνερ. Στο 11’ από ωραία αντεπίθεση του Αστέρα, ο Κρεσπί έβγαλε δεξιά στον Μπαράλες, όμως το σουτ που επιχείρησε ο Αργεντινός δεν δυσκόλεψε τον Κρίστινσον.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να έχει την κατοχή της μπάλας χάνοντας ακόμη μία σπουδαία ευκαιρία με τον Κάιπερς στο 15’ (σουτ που απέκρουσε εντυπωσιακά ο Τσιφτσής), ενώ στο 20’ ο Αντριάν Ριέρα σε ακόμη μία γρήγορη αντεπίθεση του Αστέρα, πέρασε τρεις παίκτες και πλάσαρε στο δοκάρι κι άουτ.

Στο 41’ ξανά ο «δαιμόνιος» Ριέρα επιχείρησε το σουτ, όμως η μπάλα έφυγε άουτ χωρίς να απειληθεί ο Κρίστινσον, ενώ δύο λεπτά αργότερα (43’) το πλασέ του Καμαρά έξω απ’ την περιοχή πέρασε λίγο άουτ πάνω απ’ το οριζόντιο δοκάρι.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός μπήκε στο γήπεδο με πιο επιθετική διάθεση και στο 52’ άνοιξε το σκορ, με το πρώτο γκολ του Σωκράτη Παπασταθόπουλου με την «ερυθρόλευκη» φανέλα. Από κόρνερ του Βαλμπουενά, ο Σουάρεθ πήρε την πρώτη κεφαλιά, η μπάλα όμως κατέληξε στον διεθνή αμυντικό των Πειραιωτών, που με εύκολη κεφαλιά έκανε το 1-0 για τον Ολυμπιακό.

Στο 59’ ο Αστέρας «πάτησε» ξανά στην περιοχή του Ολυμπιακού, όμως η κεφαλιά του Τζίμα από καλή θέση πέρασε πολύ άουτ, χωρίς να χρειαστεί η παρέμβαση του Κρίστινσον. Ο Ολυμπιακός –που έκανε διαχείριση στο τελευταίο μισάωρο- πλησίασε και σε ένα δεύτερο τέρμα με τον Καμαρά στο 78’, όμως το πλασέ του από την ασίστ του Ελ Αραμπί, πέρασε λίγο άουτ.

Το φινάλε βρήκε τον Ολυμπιακό να πανηγυρίζει την 4η νίκη του στα πέντε πρώτα ματς των πλέι-οφ, να φτάνει τους 79 βαθμούς και να έχει πλέον ως μοναδικό «κίνητρο» στα επόμενα πέντε παιχνίδια, τους 13 βαθμούς για να ξεπεράσει την περσινή συγκομιδή του στη Super League (91β. σε 36 αγώνες).

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Κρίστινσον, Λαλά (46’ Ντρέγκερ), Σεμέδο, Παπαδόπουλος (22’ λ. τρ. Παπασταθόπουλος), Ρέαμπτσιουκ, Βαλμπουενά (71’ Ραντζέλοβιτς), Τιάγκο Σίλβα, Καμαρά, Βρουσάι, Χασάν (70’ Ελ Αραμπί), Κάιπερς (82’ Εμβιλά).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Τσιφτσής, Κώτσιρας, Χριστόπουλος, Σουάρεθ, Τασουλής, Μπελόκ (88' Κανελλόπουλος), Βαλιέντε (46’ Ιγκλέσιας), Ρεγκίς, Ριέρα (46’ Ροντρίγο Γκόμες), Αλί Μπαμπά (67’ Λέο Τιλίκα), Μπαράλες (46’ Τζίμας).

