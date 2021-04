Κοινωνία

Βούλα: θρίλερ με τον θάνατο 31χρονου σεφ

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του σπιτιού. Τι λέει ο ίδιος για τα όσα διαδραματίστηκαν πριν ο 31χρονος καταλήξει νεκρός.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Πέπλος μυστηρίου, καλύπτει την υπόθεση του θανάτου ενός 31χρονου άντρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός, στο σπίτι όπου είχε πάει να εργαστεί στη Βούλα

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, ο 31χρονος άντρας από τη Ρουμανία με τον οποίον είχαν γνωριστεί πρόσφατα, είχε πάει στο σπίτι του για να μαγειρέψει, καθώς ήταν σεφ.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού ενώ γυμναζόταν, σύμφωνα πάντα με την μαρτυρία του, είδε τον 31χρονο να πηγαίνει στην τουαλέτα, όπου παρέμεινε περίπου για 10 λεπτά.

Στη συνέχεια τον είδε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και προσπάθησε με ένα φίλο του που ήταν στο σπίτι να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες, αλλά χωρίς επιτυχία.

Κάλεσαν ασθενοφόρο και την Αστυνομία, οι οποίοι όταν έφτασαν στο σπίτι διαπίστωσαν τον θάνατο τος 31χρονου.

Οι άνδρες της ασφάλειας που ερεύνησαν το σπίτι, βρήκαν ένα γραμμάριο κάνναβης και αναβολική ουσία για τα οποία ο ιδιοκτήτης που συνελήφθη είπε πως τα είχε για προσωπική χρήση.

Βρήκαν επίσης ηρεμιστικά χάπια και σύριγγες ενώ στον άνδρα που έχασε τη ζωή του εντοπίστηκε μια βελόνα που δεν είχε χρησιμοποιηθεί.

Φως στα αιτία θανάτου αναμένεται να δώσουν οι τοξικολογικές εξετάσεις.

