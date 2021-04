Life

Γιώργος Χρανιώτης: Αγκαλιά με τον γιο του μετά την περιπέτεια με τον κορονοϊό (εικόνα)

Δείτε τη φωτογραφία που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ο Γιώργος Χρανιώτης.

Πριν από λίγες ημέρες ο Γιώργος Χρανιώτης με μία ανάρτηση στο Instagram, έκανε γνωστό πως τόσο ο ίδιος, όσο και η σύζυγος με τον γιο του νοσούν από κορονοϊό.

Όπως ανέφερε στην αρχή κόλλησε η Γεωργία Αβασκαντήρα με τον γιο τους, ενώ στη συνέχεια νόσησε και ο ίδιος.

Πλέον ο ηθοποιός που φέτος βρίσκεται τηλεοπτικά στην σειρά του ΑΝΤ1 «Ήλιος», αναρρώνει και απολαμβάνει χρόνο με την οικογένεια του.

