Πολιτική

Κωνσταντίνος Καραμανλής: το μήνυμα της ΝΔ για τα 23 χρόνια από το θάνατο του

"Σημάδεψε με τον πιο θετικό τρόπο το β' μισό του 20ου αιώνα" αναφέρει η Νέα Δημοκρατία για τον Κωνσταντίνο Καραμανλή.

«O Κωνσταντίνος Καραμανλής υπήρξε ο μεγαλύτερος Έλληνας πολιτικός που σημάδεψε με τον πιο θετικό τρόπο το β' μισό του 20ου αιώνα», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία με αφορμή τη συμπλήρωση 23 ετών από τον θάνατο του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργού.

Η ΝΔ αναφέρεται στο πολιτικό αποτύπωμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή και χαρακτηρίζει ως τα πιο εμβληματικά από τα πολιτικά του επιτεύγματα «το οικονομικό θαύμα της μετεμφυλιακής Ελλάδας», την «υποδειγματική μετάβαση στη Δημοκρατία το 1974» και «την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ».

Τέλος, επισημαίνει ότι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής «αποστρέφονταν το λαϊκισμό και τη δημαγωγία» και ότι «έθεσε τον εαυτό του, την παράταξη και την Ελλάδα πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας».

Η ανακοίνωση της ΝΔ έχει έως εξής:

«Σήμερα συμπληρώνονται 23 χρόνια από το θάνατο του Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμανλή. O Κωνσταντίνος Καραμανλής υπήρξε ο μεγαλύτερος Έλληνας πολιτικός που σημάδεψε με τον πιο θετικό τρόπο το β' μισό του 20ου αιώνα. Το οικονομικό θαύμα της μετεμφυλιακής Ελλάδας, η υποδειγματική μετάβαση στη Δημοκρατία το 1974 και η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ είναι τα πιο εμβληματικά από τα πολιτικά του επιτεύγματα. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ήταν το πρότυπο του ορθού πολιτικού λόγου, αποστρέφονταν το λαϊκισμό και τη δημαγωγία και αναμφίβολα έθεσε τον εαυτό του, την παράταξη και την Ελλάδα πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Με σεβασμό στο έργο του μεγάλου πολιτικού άνδρα τιμάμε σήμερα την μνήμη του».

