Πολιτισμός

'Ερευνα: οι κορυφαίοι Βρετανοί ηθοποιοί του 21ου αιώνα

Ποιοι ηθοποιοί βρίσκονται στη λίστα και ποια είναι η αγαπημένη ταινία αλλά και σειρά σύμφωνα με την έρευνα.

Το Showcase Cinemas δημοσίευσε τα αποτελέσματα δημοσκόπησης, τα οποία δείχνουν ότι το αγαπημένο κινηματογραφικό έργο στη χώρα είναι ολόκληρο το franchise «Χάρι Πότερ», και ακολουθεί η σειρά «Το Ημερολόγιο της Μπρίτζετ Τζόουνς», με το 50% των ερωτηθέντων να λένε ότι προτιμούν βρετανικές παραγωγές από τις ταινίες του Χόλιγουντ.

Όσον αφορά τους ηθοποιούς, ο Τομ Χάρντι είναι στην κορυφή της λίστας των ανδρών ηθοποιών, επισκιάζοντας τον εκλιπόντα Σερ Σον Κόνερι και τον νικητή του φετινού Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου, τον Σερ Άντονι Χόπκινς.

Ο Κόλι Φερθ βρίσκεται στην τέταρτη θέση και ακολουθεί ο Ντάνιελ Κρεγκ. Τις επόμενες θέσεις καταλαμβάνουν οι Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Λίαμ Νίσον, Σερ Ίαν ΜακΚέλεν, Γκάρι Όλντμαν και Χιου Γκραντ.

Στην πρώτη θέση της λίστας με τις κορυφαίες γυναίκες ηθοποιούς βρίσκεται η Τζούντι Ντετς και στη δεύτερη η Ολίβια Κόλμαν. Οι Μάγκι Σμιθ και Έλεν Μίρεν ακολουθούν. Στην πέμπτη θέση είναι η Κέιτ Γουίνσλετ, στην έκτη η Έμα Γουάτσον, στην έβδομη η Έλενα Μπόναμ – Κάρτερ και στην όγδοη η Έμιλι Μπλαντ. Τη δεκάδα συμπληρώνουν η Τζούλι Γουόλτερς και η Κίρα Νάιτλι.

Στη λίστα των κορυφαίων βρετανικών ταινιών του 21ου αιώνα βρίσκονται επίσης: «Οι Άθλιοι» του Βρετανού σκηνοθέτη Τομ Χούπερ, «Δουνκέρκη», «Πάντιγκτον», «Η θεωρία των πάντων» και «1917».

Το βρετανικό κοινό έδειξε επίσης προτίμηση στην ταινία του Ντάνι Μπόιλ «28 Days Later», το φιλμ κινουμένων σχεδίων Γουάλας και Γκρόμιτ, «Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit» και στο δράμα «This Is England» του 2006.





