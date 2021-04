Κοινωνία

Καταγγελίες για αστυνομική βία: Επιταχύνεται η διερεύνηση των υποθέσεων

Σε ποιες υποθέσεις έχει σημειωθεί πρόοδος στη διερεύνηση των καταγγελιών που είδαν το φως της δημοσιότητας. Αναλυτικά στοιχεία.

Ενημέρωση για την πρόοδο στη διερεύνηση των υποθέσεων καταγγελιών περί άσκησης υπέρμετρης αστυνομικής βίας, που έχουν λάβει ιδιαίτερη δημοσιότητα, έδωσε στο “φως” την Παρασκευή η Ελληνική Αστυνομία

Όπως επισημαίνεται, η ΕΛ.ΑΣ. εφαρμόζει πολιτική λογοδοσίας για την ενημέρωση των πολιτών με την μηνιαία δημοσίευση στοιχείων για:

το σύνολο του αστυνομικού έργου,

τους ελέγχους κατά της πανδημίας,

τις συναθροίσεις,

τη διατάραξη κοινής ησυχίας.

Ομοίως κάθε μήνα δημοσιεύονται στοιχεία για την πρόοδο διερεύνησης των υποθέσεων καταγγελιών περί άσκησης υπέρμετρης αστυνομικής βίας, που έχουν λάβει ιδιαίτερη δημοσιότητα.

Υπενθυμίζεται ότι η πειθαρχική διερεύνηση περιστατικών είναι σύνθετη διοικητική διαδικασία, η οποία χρειάζεται για να ολοκληρωθεί, με σεβασμό των κανόνων του κράτους δικαίου, ικανό χρονικό διάστημα (κατά μέσο όρο 8 μήνες).

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ α/α Συμβάν Ημερομηνία Συνεργασία με Συνήγορο του Πολίτη Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης 1 Μαρούσι μαθητές 9-Οκτ-20 Ναι Ολοκληρώθηκε η Ε.Δ.Ε.,

εκκρεμεί στον Συνήγορο του Πολίτη. 2 Μάγγος Β. 14-Ιουν-20 Ναι Ολοκληρώθηκε η Ε.Δ.Ε.,

εκκρεμεί στον Συνήγορο του Πολίτη. 3 Πλατεία Κυψέλης 8-Μαϊ-20 Ναι Ολοκληρώθηκε η Ε.Δ.Ε. και

εστάλη στον Συνήγορο του Πολίτη

ο οποίος ζήτησε συμπλήρωση. 4 Γαλάτσι 5χρονο 1-Νοε-20 Ναι 35 ημέρες 5 Τραυματισμός

βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ

από δακρυγόνο 7-Οκτ-20 Ναι Ολοκληρώθηκε η Ε.Δ.Ε. και

εστάλη στον Συνήγορο του Πολίτη

ο οποίος ζήτησε συμπλήρωση. 6 Χίος 27-Φεβ-20 Ναι 20 ημέρες ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ α/α Συμβάν Ημερομηνία Συνεργασία με Συνήγορο του Πολίτη Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης 1 Ξυλοδαρμός

πολίτη με

αστυνομική ράβδο 7-Μαρ-21 Ναι 15 ημέρες 2 Δημοσίευμα: «Ένταση μεταξύ

αστυνομικών και

δημοσιογράφων

στη Νέα Σμύρνη

κατά τη διάρκεια

προσαγωγής

διαδηλωτή» 9-Μαρ-21 Ναι 10 ημέρες 3 Δημοσίευμα:

«Νταής αστυνομικός

χαστουκίζει κοπέλα

μπροστά στην

κάμερα» 9-Μαρ-21 Ναι 20 μέρες 4 Ξυλοδαρμός και

σεξουαλική παρενόχληση 18χρονης από

αστυνομικούς 9-Μαρ-21 Ναι 40 ημέρες 5 Δημοσίευμα: «Νέα Σμύρνη:

Βίντεο δείχνει αστυνομικό να

ρίχνει μολότοφ;» 9-Μαρ-21 Ναι 40 ημέρες 6 Δημοσιεύματα:

«Ήταν ο ήχος από

την αρβύλα που

χτύπησε το σώμα της κοπέλας»,

«Νέα Σμύρνη/Διαδηλωτής

με χτύπημα στο

κεφάλι από γκλομπ»,

«Αστυνομικός παλεύει να

σταματήσει συναδέλφους του

που δέρνουν

πολίτη» και

«Μαθητές κρατούνται στη

Γ.Α.Δ.Α, αλλά δεν

ήταν καν στην πορεία» 9-Μαρ-21 Ναι 30 ημέρες 7 Δημοσίευμα: «Νέα Σμύρνη:

Αστυνομικός τραβάει όπλο;

η στιγμή σε βίντεο» 9-Μαρ-21 Όχι, γιατί δεν εμπίπτει στις

αρμοδιότητές του ως Ε.ΜΗ.ΔΙ.Π.Α. Εκδικάστηκε και

τέθηκε στο αρχείο. 8 Δημοσίευμα: « Αστυνομικοί χτυπούν

βάναυσα πολίτη μέσα σε κατάστημα» 9-Μαρ-21 - Διερευνάται από την

Εσωτερικών Υποθέσεων

(Υ.Ε.Υ.Σ.Α.). 9 Δημοσίευμα: «Με συνέλαβαν μέσα

σε πολυκατοικία

αφού χτύπησαν την

κοπέλα μου» 9-Μαρ-21 - Διερευνάται από την

Εσωτερικών Υποθέσεων

(Υ.Ε.Υ.Σ.Α.). 10 Δημοσίευμα: «Αστυνομικός χτυπάει με το

μηχανάκι πολίτη και

ουρλιάζει» 9-Μαρ-21 - Διερευνάται από την

Εσωτερικών Υποθέσεων

(Υ.Ε.Υ.Σ.Α.). 11 Καταγγελίες για σύλληψη λάθος

υπόπτου, στο

Μενίδι, για τον

ξυλοδαρμό του αστυνομικού της

Ομάδας «ΔΡΑΣΗ» στη Νέα Σμύρνη και

για διαρροή των προσωπικών του

στοιχείων. 11-Μαρ-21 - Διερευνάται από την

Εσωτερικών Υποθέσεων

(Υ.Ε.Υ.Σ.Α.). 12 Καταγγελία για

ξυλοδαρμό

κρατουμένων στην Γ.Α.Δ.Α.

(συλληφθέντων της Νέας Σμύρνης) 10-Μαρ-21 - Διερευνάται από την

Εσωτερικών Υποθέσεων

(Υ.Ε.Υ.Σ.Α.).

