Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έξαρση σε αρκετές περιοχές της χώρας, λόγω αύξησης του ιικού φορτίου. Που και πόσοι φορείς του νέου ιού εντοπίστηκαν το τελευταίο 24ωρο.

Διαρκώς αυξάνεται ο αριθμός των θανάτων ασθενών με κορονοϊό στην χώρα. Παράλληλα, συνεχίζεται η πίεση στα νοσοκομεία από τις εκατοντάδες εισαγωγές κάθε ημέρα, ενώ παραμένει εξαιρετικά υψηλός ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών.

Με τους θανάτους του προηγούμενου 24ώρου, "έσπασε" ένα ψυχολογικό φράγμα, καθώς οι θάνατοι στην Ελλάδα, απο τις 12 Μαρτίου 2020, οπότε καταγράφηκε ο πρώτος θάνατος στην Ελλάδα, ξεπέρασαν τους 10.000.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, από το σύνολο των 1.400 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 13 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 12 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Από τα 1400 κρούσματα τα 676 εντοπίστηκαν στην Αττική, στην Θεσσαλονίκη 207 και από 37 σε Αχαΐα και Λάρισα. Επίσης στο Ηράκλειο Κρήτης εντοπίστηκαν 35 νέα κρούσματα, ενώ αυξημένος είναι ο αριθμός νέων κρουσμάτων και στην Κάλυμνο όπου εντοπίστηκαν 31.

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα: