Πέθανε η Κρίστα Λούντβιχ

Η Γερμανίδα τραγουδίστρια Κρίστα Λούντβιχ, που θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες φωνές του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα, πέθανε το Σάββατο σε ηλικία 93 ετών, μετέδωσε σήμερα το αυστριακό πρακτορείο ειδήσεων APA.

Η μέτζο σοπράνο, η οποία γεννήθηκε στο Βερολίνο, ζούσε σε προάστιο της Βιένης.

Εισήλθε στην Όπερα της Βιένης το 1955, εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ του Σάλτσμπουργκ υπό τη διεύθυνση του Αυστριακού μαέστρου Καρλ Μπεμ.

Η Κρίστα Λούντβιχ θριάμβευσε στις μεγαλύτερες σκηνές, ερμηνεύοντας κυρίως στη Σκάλα του Μιλάνου, στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου αλλά και στη Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης.

Υπό τη διεύθυνση σπουδαίων διευθυντών ορχήστρας όπως ο Όττο Κλέμπερερ, ο Χέρμπερτ φον Κάραγιαν, ο Καρλ Μπεμ και ο Λέοναρντ Μπερνστάιν, η μέτζο σοπράνο ερμήνευσε στις πιο σημαντικότες σκηνές παγκοσμίως επί σχεδόν μισό αιώνα, μεταξύ του 1946 και του 1994, τη χρονιά που αποσύρθηκε λόγω της συνταξιοδότησής της.

Η τραγουδίστρια της όπερας είχε τιμηθεί με το παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής το 2010 για το σύνολο της καριέρας της.

Έπειτα από έναν πρώτο γάμο με τον Αυστριακό βαρύτονο Βάλτερ Μπέρι, το 1972 παντρεύτηκε τον Γάλλο ηθοποιό και σκηνοθέτη Πολ-Εμίλ Ντεμπέρ, ο οποίος πέθανε το 2011.

