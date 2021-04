Life

“Το Πρωινό”: Ο Διονύσης Σχοινάς για την Καίτη Γαρμπή και τον γιό τους (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει για τον Δημήτρη που ακολουθεί τα βήματα τους, αλλά και την συνεργασία του χειμώνα.

Στο «Πρωινό» για την Καίτη Γαμρπή και για τον γιό τους Δημήτρη μίλησε ο.Διονύσης Σχοινάς

Ο δημοφιλής τραγουδιστής είπε ότι έχει δεχθεί κι εκείνος πρόταση για να πάρει μέρος σε ριάλιτι, ενώ για τα σχόλια της Καίτης Γαρμπή, που αυτήν την περίοδο μετέχει σε κριτική επιτροπή είπε ότι «Η Καίτη είναι μητέρα και δεν θέλει να στενοχωρεί τα παιδιά».

Αναφερόμενος στον γιό τους Δημήτρη, που βαδίζει στα μουσικά χνάρια των γονιών του και έχει κυκλοφορήσει ήδη το πρώτο του τραγούδι είπε ότι ο κόσμος είναι αυτός που θα τον κρίνει, λέγοντας ωστόσο ότι «κι εγώ είμαι αυστηρός κριτής, γιατί έχει να κάνει με κάτι που ξέρω».

Σε ότι αφορά την επιστροφή στην κανονικότητα, ο Διονύσης Σχοινάς ανέφερε ότι εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, το χειμώνα θα εμφανιστεί σε νυχτερινό κέντρο μαζί με την Καίρη Γαρμπή.





Ειδήσεις σήμερα:

Όσκαρ 2021 - Ανδρεαδάκης στον ΑΝΤ1: οι θεατές δεν είχαν ταύτιση με τις ταινίες (βίντεο)

Lockdown με κορονοπάρτι και χιλιάδες πρόστιμα την Κυριακή

Τροχαίο στη Γαύδο: βρέθηκαν ναρκωτικά στο αίμα του οδηγού