Κοινωνία

Γηροκομείο στα Χανιά: είδα 30 θανάτους σε 8 μήνες, λέει πρώην εργαζόμενη (βίντεο)

Γυναίκα καταγγέλει ότι έβλεπε αστυνομικούς ως μάρτυρες σε περιστατικά μεταβίβασης περιουσίας των ηλικιωμένων με τη βία!

Σοκάρουν οι συνεχείς καταγγελίες που βλέπουν το “φως” της δημοσιότητας για το γηροκομείο στα Χανιά και τις συνθήκες διαβίωσης των ηλικιωμένων στη δομή.

Ήδη ορίστηκε η εκδίκαση μιας μήνυσης από συγγενή ηλικιωμένου, σε βάρος νοσηλευτή του οίκου ευγηρίας.

Πρώην εργαζόμενη στο γηροκομείο, μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” αποκάλυψε ότι μέσα σε ένα οκτάμηνο είδε γύρω στους 25 με 30 θανάτους ηλικιωμένων.

“Υπήρχαν εργαζόμενοι που κακομεταχειρίζονταν τους ηλικιωμένους. Αποκαλούσαν τρελούς τους ανθρώπους με άνοια. Κι αυτό βία είναι” είπε η μάρτυρας.

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι είδε ηλικιωμένους να υπογράφουν με τη βία μεταβίβαση περιουσίας σε εργαζόμενους της δομής, παρουσία αστυνομικών που καλούνταν ως μάρτυρες!

“Δεν ξέραμε τι υπογράφανε, δεν είχαμε πρόσβαση. Έτρεμε το χέρι τους και τους βοηθούσαν να υπογράψουν” πρόσθεσε.