Παγώνη: με self test στο πασχαλινό τραπέζι

Γιατί ζήτησε διπλή μάσκα για όσους πάνε εκκλησία την Μεγάλη Εβδομάδα. ΤΙ είπε για την ινδική μετάλλαξη.

Το βράδυ της Ανάστασης για να υπάρχει σιγουριά οι οικοδεσπότες και αυτοί που θα επισκεφτούν μια οικογένεια θα πρέπει να έχουν κάνει self test ενώ όσοι πάνε εκκλησία Μ. Παρασκευή Μ. Σάββατο κλπ να κάνουν χρήση διπλής μάσκας γιατί δεν είναι εύκολο να κρατηθούν οι αποστάσεις τόνισε, μεταξύ άλλων, η πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Αθηνάς - Πειραιά, Ματίνα Παγώνη.

Αναφερόμενη στα στατιστικά των τελευταίων ημερών, επεσήμανε πως η πληρότητα ΜΕΘ στην Αττική τις τελευταίες μέρες είναι 89%,στην Θεσσαλονίκη 91% ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι 87% «Οι τελευταίες εφημερίες συγκριτικά με τις προηγούμενες 3-4 βδομάδες δείχνουν ότι υπάρχει μια σταθεροποιήση και ελάχιστη μείωση των εισαγωγών στα νοσοκομεία. Ευχόμαστε να γίνει περισσότερο» σημείωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως πριν 3 βδομάδες ήταν σε αναμονή διασωληνωμένων σε νοσοκομεία γύρω στα 15-16 άτομα μέχρι να μπουν σε μονάδες εντατικής θεραπείας ενώ το Σαββατοκύριακο 3-5.

Έκανε έκκληση στους πολίτες να κλείσουν ραντεβού και να πάνε να εμβολιαστούν και σημείωσε πως ο στόχος είναι να έχουν εμβολιαστεί μέχρι το καλοκαίρι για να αποκτηθεί η ανοσία. Υπογράμμισε πως το 70% όσων νοσηλεύονται είναι ανεμβολίαστοι και πως υπάρχουν και κάποιοι που έχουν κάνει την πρώτη δόση και δεν έχουν προλάβει να κανουν την 2η δόση.

Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην στάση αναμονής στους εμβολιασμούς με AstraZeneca για όσες εγκυμονούν ή σκοπεύουν να κυοφορήσουν ενώ για όσους έχουν θέμα με τα αιμοπετάλια είπε να το συζητούν με τους γιατρούς του.

Μιλώντας για την ινδική μετάλλαξη επεσήμανε πως δεν υπάρχουν πλήρη στοιχεία. «Αυτό που έχουμε ως στοιχείο σήμερα είναι πως το πρώτο κρούσμα δεν είχε σχέση με ταξίδια, το άλλο είχε με το Ντουμπάι ενώ τα συμπτώματα και στα 2 περιστατικά είναι απλά. Το ψάχνουμε και εντός των ημερών νομίζω θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

