Αθλητικά

Πρώτοι ημιτελικοί στα Κύπελλα Ευρώπης, ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ στο Κύπελλο Ελλάδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολλές προσφορές από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ για το Champions League, το Europa League και το Κύπελλο Ελλάδας

Μεγάλα παιχνίδια έχει το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα από σήμερα έως τη Μ. Πέμπτη. Στο Champions League και το Europa League θα διεξαχθούν οι πρώτοι ημιτελικοί. Στο Κύπελλο Ελλάδας θα γίνουν οι αγώνες ρεβάνς της ημιτελικής φάσης.

Απόψε, στις 22:00, στον πρώτο ημιτελικό του Champions League θα αναμετρηθούν η Ρεάλ Μαδρίτης και η Τσέλσι. Αύριο, στις 22:00, θα γίνει ο δεύτερος ημιτελικός, μεταξύ της Παρί Σεν Ζερμέν και της Μάντσεστερ Σίτι.

Τη Μ. Πέμπτη (22:00) παίρνει σειρά το Europa League με τους 2 ημιτελικούς, Βιγιαρεάλ-Άρσεναλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Ρόμα.

Βγαίνει το ζευγάρι του τελικού στο Κύπελλο Ελλάδας

Στο Κύπελλο Ελλάδας θα προκύψει το ζευγάρι του τελικού από τους 2 αγώνες ρεβάνς της ημιτελικής φάσης. Αύριο (19:00) θα διεξαχθεί το παιχνίδι Ολυμπιακός-ΠΑΣ Γιάννινα και τη Μ. Πέμπτη (19:00) το ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ. Στους πρώτους ημιτελικούς ο ΠΑΣ Γιάννινα και ο Ολυμπιακός ήρθαν ισόπαλοι με 1-1 και ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 0-1 την ΑΕΚ.

Το Πάμε Στοίχημα έχει ετοιμάσει πολλές προσφορές για τους ημιτελικούς του Champions League, του Europa League και του Κυπέλλου Ελλάδας.

Με ενισχυμένες αποδόσεις στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα» προσφέρονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ οι αγώνες Ρεάλ Μαδρίτης-Τσέλσι, Παρί Σεν Ζερμέν-Μάντσεστερ Σίτι και ΠΑΟΚ-ΑΕΚ.

Επιβραβεύσεις παικτών στα καταστήματα ΟΠΑΠ

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει ακόμα τις προωθητικές ενέργειες, «Στο Παρά 1» και «Boost Νίκης», ενώ η «Επιστροφή Στοιχήματος» ισχύει για τους αγώνες Ρεάλ Μαδρίτης-Τσέλσι, Παρί Σεν Ζερμέν-Μάντσεστερ Σίτι, ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Ρόμα και Βιγιαρεάλ-Άρσεναλ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για τις επιβραβεύσεις ΟΠΑΠ. Για να μάθετε περισσότερα ρωτήστε τον πράκτορά σας.

Στους 2 ημιτελικούς του Champions League προσφέρονται και οι «Πόντοι Αξιολόγησης». Για τους πιο δυνατούς αγώνες, από σήμερα έως τη Δευτέρα, το Πάμε Στοίχημα ετοίμασε ξεχωριστό κουπόνι για τα κόρνερ, με τον νικητή των κόρνερ, τα Over/Under 8,5-9,5 και 10,5 κόρνερ.

Δεν βρίσκεις το στοίχημα που θέλεις; Bet Wish και έγινε!

Το Πάμε Στοίχημα δίνει την ευκαιρία να ζητήσετε το στοίχημα που επιθυμείτε σε αθλητικά ή μη αθλητικά γεγονότα, εμπλουτίζοντας τις διαθέσιμες στοιχηματικές σας επιλογές.

Στη σελίδα του Πάμε Στοίχημα στο www.opap.gr στην ενότητα «Βet Wishes» μπορείτε να υποβάλετε τη δική σας στοιχηματική ευχή και η ομάδα του Πάμε Στοίχημα θα την αξιολογήσει και θα σας ενημερώσει σχετικά με την εξέλιξή της.