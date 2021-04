Πολιτισμός

Το Τροπάριο της Κασσιανής στον ΑΝΤ1 και στον Ant1news.gr (βίντεο)

Η Ιερά Ακολουθία μεταδόθηκε σε απευθείας σύνδεση με τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου, στην Νέα Ιωνία.

Το πρόγραμμα του ΑΝΤ1 αλλάζει και προσαρμόζεται στο έντονο θρησκευτικό αίσθημα των ημερών, καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας.

Τη Μεγάλη Εβδομάδα, ο ΑΝΤ1 θα μεταδίδει τις Ακολουθίες των Παθών.

Σήμερα, Μεγάλη Τρίτη μεταδόθηκε το Τροπάριο της Κασσιανής από τον Ι.Ν. Αγ. Ευσταθίου, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας, Γαβριήλ.

Η μετάδοση έγινε από την τηλεόραση του ΑΝΤ1 και μέσω live streaming στο www.antenna.gr και στον www.Ant1news.gr

