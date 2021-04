Πολιτική

Γκουτέρες για Κυπριακό: δεν υπάρχει αρκετό κοινό έδαφος για επανάληψη των συνομιλιών

Ολοκληρώνεται σήμερα εκτός απροόπτου, η Άτυπη Πενταμερής για το Κυπριακό. Το «παραθυράκι» που άφησε ανοιχτό ο ΓΓ του , ΟΗΕ.

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών δήλωσε σήμερα ότι δεν υπάρχει αρκετό κοινό έδαφος για την επανάληψη των συνομιλιών για το Κυπριακό.

«Η αλήθεια είναι πως στο τέλος των προσπαθειών μας, δεν έχουμε βρει ακόμη αρκετό κοινό έδαφος που θα επιτρέψει την επανάληψη των επίσημων συνομιλιών», σε σχέση με μια διευθέτηση του Κυπριακού, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.

Ο κ. Γκουτέρες είπε πως τα Ηνωμένα Έθνη θα κάνουν μια νέα προσπάθεια, «πιθανώς σε δύο ή τρεις μήνες».

Την ίδια στιγμή με την Ολομέλεια των εμπλεκομένων μερών της Άτυπης Πενταμερούς ολοκληρώνεται σήμερα Πέμπτη (28/04) εκτός απροόπτου η Διάσκεψη για το Κυπριακό που διεξάγεται στη Γενεύη.

