Κομισιόν: Άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών για τους εμβολιασμένους τουρίστες

Τι προβλέπει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δόθηκε στην δημοσιότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη χαλάρωση των περιορισμών στον τουρισμό και τα ταξίδια αναψυχής για όσους έχουν εμβολιαστεί πλήρως, κάνοντας ένα ακόμη βήμα προς τη σταδιακή επιστροφή στην ομαλότητα καθώς οι εμβολιασμοί ανεβάζουν ταχύτητα.

Η Κομισιόν «προτείνει να επιτραπεί η είσοδος στην ΕΕ για μη ουσιαστικούς λόγους, όχι μόνο για όλα τα άτομα που προέρχονται από χώρες με καλή επιδημιολογική κατάσταση, αλλά και για όλα τα άτομα που έχουν λάβει την τελευταία συνιστώμενη δόση εμβολίου εγκεκριμένου από την ΕΕ», όπως αναφέρει η σχετική πρόταση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

«Αυτό θα μπορούσε να επεκταθεί σε εμβόλια που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία καταχώριση στη λίστα έκτακτης ανάγκης του ΠΟΥ», αναφέρει η Επιτροπή.

Οι νέοι κανόνες θα αντικαταστήσουν την τρέχουσα γενική απαγόρευση για τα μη απαραίτητα ταξίδια στην ΕΕ για τους κατοίκους όλων των χωρών εκτός από λίγες εξαιρέσεις.

Αναλυτικότερα, η πρόταση της Κομισιόν καθιστά «ευπρόσδεκτους» τους τουρίστες από χώρες με σχετικά χαμηλά ποσοστά μόλυνσης, καθώς και εκείνους που έχουν εμβολιαστεί πλήρως. Οι προτάσεις απαιτούν έγκριση από τα κράτη μέλη.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτρέπουν το ταξίδι στην ΕΕ των ατόμων που έχουν λάβει, τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την άφιξη, την τελευταία συνιστώμενη δόση εμβολίου με άδεια κυκλοφορίας στην ΕΕ.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της Επιτροπής που μίλησε στο Bloomberg, ελπίζει ότι θα εγκριθούν μέχρι το τέλος αυτού του μήνα.

Υπενθυμίζεται ότι μπλοκ εργάζεται για την καθιέρωση ενός συστήματος πιστοποιητικού εμβολιασμού που θα διευκολύνει τα ταξίδια για όσους εμβολιάζονται, είτε μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν αναρρώσει πρόσφατα από τον ιό.

Επιπλέον, εάν τα κράτη μέλη αποφασίσουν να παραιτηθούν από τις απαιτήσεις για αρνητικό τεστ PCR ή / και υποβολής σε καραντίνα για εμβολιασμένα άτομα στην επικράτειά τους, θα πρέπει επίσης να παραιτηθούν από αυτές τις απαιτήσεις για ταξιδιώτες που έχουν εμβολιαστεί από χώρες εκτός της ΕΕ.

Μόλις τεθεί σε λειτουργία το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό, σύμφωνα με τους κανόνες που πρότεινε η Επιτροπή στις 17 Μαρτίου, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να μπορούν να αποδεικνύουν την κατάσταση εμβολιασμού τους με το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό που εκδίδεται από τις Αρχές των κρατών μελών σε ατομική βάση ή με άλλο πιστοποιητικό που αναγνωρίζεται ως ισοδύναμο βάσει απόφασης της Επιτροπής. Μέχρι να τεθεί σε λειτουργία το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να δέχονται πιστοποιητικά από χώρες εκτός ΕΕ βάσει της εθνικής νομοθεσίας, λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα επαλήθευσης της γνησιότητας, της εγκυρότητας και της ακεραιότητας του πιστοποιητικού και εάν περιέχει όλα τα σχετικά δεδομένα. Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο δημιουργίας πύλης που θα επιτρέπει στους ταξιδιώτες να ζητήσουν την αναγνώριση πιστοποιητικού εμβολιασμού που εκδίδεται από χώρα εκτός ΕΕ ως αξιόπιστη απόδειξη εμβολιασμού και / ή για την έκδοση ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού.

Τα παιδιά που αποκλείονται από τον εμβολιασμό θα πρέπει να μπορούν να ταξιδεύουν με τους εμβολιασμένους γονείς τους, εάν έχουν υποβληθεί σε αρνητικό τεστ PCR COVID-19 το νωρίτερο 72 ώρες πριν από την περιοχή άφιξης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να απαιτήσουν πρόσθετα τεστ μετά την άφιξη.

Τα κράτη μέλη θα είναι υποχρεωμένα να αποδεχθούν αποδείξεις για όλα τα εμβόλια που έχουν εγκριθεί στην ΕΕ - συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παράγονται από τις Pfizer και BioNTech , την AstraZeneca και τη Moderna, ενώ θα αναγνωρίζουν ως απόδειξη εμβολιασμού και στους τουρίστες που έχουν πιστοποιητικό εμβολίου από τρίτες χώρες.

Time to revive ???? tourism industry & for cross-border friendships to rekindle - safely.



We propose to welcome again vaccinated visitors & those from countries with a good health situation.



But if variants emerge we have to act fast: we propose an EU emergency brake mechanism.