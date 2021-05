Αθλητικά

Europa League: Με θεατές ο τελικός στο Γκντανσκ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

H UEFA γνωστοποίησε ότι «άνοιξαν» στην ιστοσελίδα της οι πωλήσεις εισιτηρίων.

Παρουσία 9.500 θεατών θα διεξαχθεί ο φετινός τελικός του Europa League στο Γκντανσκ της Πολωνίας στις 26 Μαΐου. Η UEFA γνωστοποίησε σήμερα (3/5) ότι «άνοιξαν» στην ιστοσελίδα της οι πωλήσεις εισιτηρίων για την καταληκτική αναμέτρηση της διοργάνωσης και πως το σχετικό «παράθυρο» θα κλείσει το απόγευμα της Παρασκευής (7/5).



Στη σχετική ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία αναφέρει πως οι πολωνικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο τελικός θα διεξαχθεί στο 25% της χωρητικότητας του γηπέδου, ήτοι με 9.500 θεατές.



Η ανακοίνωση αναφέρει ακόμη -μεταξύ άλλων- ότι κάθε ένας από τους δύο φιναλίστ θα πάρει από 2.000 εισιτήρια, ενώ άλλα 2.000 «μαγικά χαρτάκια» θα τεθούν προς πώληση στο γενικό κοινό μέσω της ιστοσελίδας της UEFA. Τα υπόλοιπα εισιτήρια θα διανεμηθούν στην τοπική οργανωτική επιτροπή, την UEFA και τις εθνικές ομοσπονδίες, σε εμπορικούς εταίρους και ραδιοτηλεοπτικούς φορείς.

Ειδήσεις σήμερα:

Το άνοιγμα της εστίασης με τη... “ματιά” της Φίνος Φιλμ (βίντεο)

“Βούλιαξαν” οι παραλίες της Αττικής (εικόνες)

Κορoνοϊός: Πέντε ερωτήσεις και απαντήσεις για όσους έχουν εμβολιαστεί