Μπιλ Γκέιτς: Διαζύγιο μετά από 27 χρόνια γάμου

Ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Microsoft και η σύζυγός του, Μελίντα, ανακοίνωσαν την απόφασή τους να πάρουν διαζύγιο.

Ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς και η σύζυγός του, Μελίντα, ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι έλαβαν από κοινού την απόφαση να πάρουν διαζύγιο, μετά από 27 χρόνια γάμου.

«Μετά από πολλή σκέψη και αφού δουλέψαμε πολύ για τη σχέση μας, πήραμε την απόφαση να τερματίσουμε τον γάμο μας», ανέφεραν οι δύο τους σε μια ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο λογαριασμό του Μπιλ Γκέιτς στο Twitter.

«Δεν πιστεύουμε πλέον ότι μπορούμε να εξελιχθούμε ως ζευγάρι στην επόμενη φάση της ζωής μας. Ζητάμε χώρο και να γίνει σεβαστή η ιδιωτική ζωή της οικογένειάς μας καθώς αρχίζουμε να πορευόμαστε σε αυτήν τη νέα ζωή», ανέφεραν.

Οι οικονομικές λεπτομέρειες της απόφασης δεν ήταν άμεσα γνωστές.

Ο 65χρονος Μπιλ και η 56χρονη Μελίντα Γκέιτς είναι συμπρόεδροι και διαχειριστές του μη κερδοσκοπικού ιδρύματος “Bill και Melinda Gates Foundation”, ενός από τα πιο ισχυρά φιλανθρωπικά ιδρύματα στον κόσμο, το οποίο ξεκίνησε τη δράση του το 2000. Το ίδρυμα διαθέτει σήμερα πάνω από 51 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με μια φορολογική δήλωση που επικαλέστηκε το CNBC.

Οι Γκέιτς, που έχουν τρία παιδιά, ανακοίνωσαν ότι θα συνεχίσουν να «συνεργάζονται για το ίδρυμά τους», που καταπολεμά την φτώχεια και τις ασθένειες.

Δεν είπαν τίποτα για τους λόγους που τους ώθησαν να χωρίσουν.

Ο Μπιλ Γκέιτς είναι, σύμφωνα με την τελευταία κατάταξη του Forbes, ο τέταρτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, με εκτιμώμενη περιουσία στα 124 δισεκατομμύρια δολάρια. Βρίσκεται πίσω από δύο άλλους Αμερικανούς, τον Τζεφ Μπέζος και τον Έλον Μασκ και τον Γάλλο Μπερνάρ Αρνό, και μπροστά από τον ιδρυτή του Facebook, Μαρκ Ζούκερμπεργκ.

Δύο χρόνια νωρίτερα ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος και η τότε σύζυγός του, Μακένζι Σκοτ, ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους.

