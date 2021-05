Οικονομία

Αναστολή σύμβασης εργασίας: Πώς υποβάλλονται οι δηλώσεις για τον Μάιο

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας και οι νέες λίστες ΚΑΔ.

Διαθέσιμο για υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον Μάιο είναι το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» από σήμερα 6/5/2021 και μέχρι την Τετάρτη 12/5/2021. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι δηλώσεις μπορούν να αφορούν, είτε όλο το μήνα, είτε μέρος αυτού. Σε κάθε περίπτωση, κατά το ανωτέρω διάστημα δηλώνονται οι αναστολές που αφορούν το διάστημα από 1/5/2021 έως και 12/5/2021.

Από την Πέμπτη 13/5/2021, οι επιχειρήσεις-εργοδότες θα μπορούν να προαναγγέλλουν αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων, μη έχοντας τη δυνατότητα μεταβολής των δηλώσεων για χρονικό διάστημα από 1/5/2021 έως και 12/5/2021.

Για το μήνα Μάιο 2021 ισχύουν δύο κριτήρια επιλεξιμότητας για την υπαγωγή στο μέτρο της αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων:

1. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν ή και έχουν επιτρεπόμενες δραστηριότητες μπορούν να θέτουν σε αναστολή μόνο συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους, των οποίων το ωράριο εργασίας εβδομαδιαίως είναι τουλάχιστον 16 ώρες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» κατά την 29η/4/2021.

2. Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κάνει έναρξη εργασιών, πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018, ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ καθ' όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, για να είναι επιλέξιμες, πρέπει να έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθ' όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και να μην παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους την περίοδο από 1 Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, που έχουν υποβληθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έως και 4/3/2021.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που υπάγονται σε Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του παραρτήματος Α

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους για το μήνα Μάιο 2021. Οι εργαζόμενοι αυτοί θα πρέπει να έχουν προσληφθεί έως και την 31η/01/2021. Για τις επιχειρήσεις αυτές ισχύουν και τα δύο κριτήρια επιλεξιμότητας.

Όσες επιχειρήσεις-εργοδότες υπάγονται σε ΚΑΔ του λιανεμπορίου, που είτε λειτουργούν χωρίς περιορισμούς, είτε βρίσκονται σε περιοχές που επιτρέπεται να λειτουργήσουν με ραντεβού (click inside), θεωρούνται πληττόμενες επιχειρήσεις και μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί έως και την 31η/1/2021. Για τις επιχειρήσεις αυτές ισχύουν και τα δύο κριτήρια επιλεξιμότητας.

2. Για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στον κλάδο της εστίασης

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στον κλάδο της εστίασης (παράρτημα Β), μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, των οποίων δεν θα απαιτηθεί η εργασία κατά τη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών τον Μάιο. Οι εργαζόμενοι αυτοί θα πρέπει να έχουν προσληφθεί έως και την 31η/01/2021. Για τις επιχειρήσεις του κλάδου αυτού, ισχύει το κριτήριο που αφορά το όριο των 16 ωρών εβδομαδιαίως, εξαιρουμένων των εργαζομένων που παρέχουν καλλιτεχνικές υπηρεσίες, των οποίων δεν επιτρέπεται η παροχή. Για τις επιχειρήσεις-εργοδότες δεν ισχύει το κριτήριο που αφορά τον κύκλο εργασιών.

3. Για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που υπάγονται σε ΚΑΔ του παραρτήματος Γ

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί έως και την 31/1/2021. Για τις επιχειρήσεις αυτές δεν ισχύουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

