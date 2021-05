Τεχνολογία - Επιστήμη

Δερμιτζάκης στον ΑΝΤ1: δεν αποτελεί λύση η άρση της πατέντας των εμβολίων (βίντεο)

Πότε βλέπει μείωση των κρουσμάτων κάτω από τα 1.000 την ημέρα. Τι είπε στον ΑΝΤ1 για την πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα και τις μεταλλάξεις.

Για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού στην Ελλάδα, τα εμβόλια και τις μεταλλάξεις μίλησε στον ΑΝΤ1 ο καθηγητής Γενετικής Ιατρικής, Μανώλης Δερμιτζάκης.

Όπως δήλωσε στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” τα κρούσματα αναμένεται να πέσουν κάτω από τα 1.000 ημερησίως μέχρι το τέλος Ιουνίου.

“Πρέπει σιγά σιγά οι πολίτες να κάνουν όλες τις δραστηριότητες με προσοχή. Να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε να κρατήσουν χαμηλά τη μετάδοση του ιού. Θα έπρεπε να ανοίξουν νωρίτερα τα ανοιχτά θέατρα και τα θερινά σινεμά” τόνισε ο κ. Δερμιτζάκης.

Σε ερώτηση για την πολιτική σύγκρουση που προκάλεσε στην Ελλάδα η πρόταση των ΗΠΑ για την άρση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί των εμβολίων κατά της Covid-19, σημείωσε δε ότι δεν αποτελεί λύση η άρση της πατέντας των εμβολίων. “Είναι μια μη ρεαλιστική λύση που δεν θα μας λύσει το πρόβλημα. Δεν ανοίγουν έτσι εύκολα εργοστάσια για να παράξουν εμβόλια. Αυτό θέλει πάρα πολύ χρόνο” είπε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για το εάν χρειαστεί στο μέλλον και μία τρίτη δόση εμβολίου απάντησε ότι μπορεί να χρειαστεί και τέταρτη και πέμπτη. “Ο εμβολιασμός χτίζει το πρώτο στρώμα ανοσίας και μετά μπορούμε να κάνουμε συντήρηση, αλλά αυτό θα είναι μια ρουτίνα που δεν θα μας απασχολεί” σημείωσε.

Όσον αφορά στις μεταλλάξεις του ιού, τόνισε ότι αντιμετωπίζονται από όλα τα εμβόλια κατά του κορονοϊού.