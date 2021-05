Κοινωνία

Επιδειξίας στη Νέα Σμύρνη: Ποινική δίωξη σε βάρος του

Σε βάρος του νεαρού υπάρχουν, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, κι άλλες καταγγελίες από κοπέλες που παρενόχλησε.

Την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας κατά συρροή, σε βαθμό πλημμελήματος, απήγγειλε ο εισαγγελέας σε βάρος του 22χρονου επιδειξιομανή που συνελήφθη μετά από καταγγελία 25χρονης, ότι το βράδυ της Τετάρτης την ακολούθησε από την στάση του Τραμ και για 300 μέτρα, ώσπου να μπει στο σπίτι της στη Νέα Σμύρνη.

Ο νεαρός, που φέρεται να έχει ανάλογες καταγγελίες σε βάρος του, συνελήφθη καθώς αναγνωρίστηκε από κάμερα κλειστού κυκλώματος που υπήρχε στην είσοδο της πολυκατοικίας της καταγγέλλουσας, ενώ οι αστυνομικοί φαίνεται να εντόπισαν δακτυλικά του αποτυπώματα στην πόρτα της πολυκατοικίας.

Νωρίτερα, για τον εφιάλτη που έζησε μίλησε στον ΑΝΤ1 η 25χρονη κοπέλα από τη Νέα Σμύρνη. «Περπατούσα παράλληλα με το τραμ. Ήταν στον απέναντι δρόμο. Δεν μου μίλησε καθόλου. Απλά με ακολούθησε. Δεν επιτάχυνα, πήγαινα κανονικά και απλά κοιτούσα πίσω μου για να δω άμα είναι από πίσω μου ακόμα. Σε κάποια φάση τον έχασα και απλά μπήκα στην πολυκατοικία μου και τον αισθάνθηκα πίσω μου για αυτό κιόλας έκανα αυτές τις κινήσεις που έκανα» δήλωσε η κοπέλα στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα".

Ο φοιτητής της σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών έχει παραμείνει αμίλητος και το μόνο που φέρεται να είπε στην Αστυνομία όταν συνελήφθη, είναι ότι έχει ένα βίτσιο όταν βλέπει ωραίες κοπέλες να θέλει τις πλησιάσει. Οι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης ερευνούν το ενδεχόμενο να εντόπιζε ακόμη και μέσω Facebook και Instagram τα θύματα του.

Η υπόθεση θα εκδικαστεί από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο όπου παραπέμφθηκε ο κατηγορούμενος, ο οποίος δικαιούται να λάβει ολιγοήμερη προθεσμία για την δίκη του.

