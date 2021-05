Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Σε ποιες περιοχές της χώρας εντοπίστηκαν και πόσες νέες μολύνσεις από τον ιό, το τελευταίο 24ωρο. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Αυξήθηκε σημαντικά και την Παρασκευή του Πάσχα ο αριθμός των ασθενών που κατέληξαν από επιπλοκές του κορονοϊού στην Ελλάδα, ενώ συνεχίστηκε η ήπια αποκλιμάκωση του αριθμού όσων νοσηλεύονται διασωληνωμένοι.

Την Παρασκευή ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 2691 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από το σύνολο των 2.691 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 12 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 7 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική εντοπίστηκαν 1245 νέα κρούσματα, τα 271 στη Θεσσαλονίκη, στην Αιτωλοακαρνανία καταγράφηκαν 150, στη Λάρισα 58 και στην Αχαΐα 61.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

