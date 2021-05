Κόσμος

Έκκληση Ερντογάν να γυρίσουν οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης

Προσκάλεσε τους Έλληνες, που «εγκατέλειψαν» την Τουρκία να επιστρέψουν στον τόπο τους. Τι γράφει ο τουρκικός Τύπος, μετά το δείπνο του Τούρκου προέδρου με τους θρησκευτικούς ηγέτες



Έκκληση Ερντογάν να γυρίσουν οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολη πίσω στην Τουρκία. Αυτό αναφέρει το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Σαμπάχ.

Σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο της τουρκικής εφημερίδας, στο δείπνο Ιφτάρ που παρέθεσε προς θρησκευτικούς ηγέτες την Τετάρτη 5 Μαΐου ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προσκάλεσε τους Έλληνες, που «εγκατέλειψαν» (sic) την Τουρκία τις προηγούμενες δεκαετίες να επιστρέψουν στον τόπο τους.

Σήμερα το σύνολο σχεδόν των τουρκικών εφημερίδων προβάλλουν το πολύ καλό, οικείο και ζεστό κλίμα που υπήρξε στο ιφτάρ με τους ηγέτες των άλλων θρησκειών στην Τουρκία, γράφοντας χαρακτηριστικά ότι ο Τούρκος ηγέτης "αγκάλιασε" τις μειονότητες.

"Να έρθουν να προστατεύσουν τη χώρα τους"

Ο τουρκικός Τύπος, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο Ερντογάν είπε κατά την ομιλία του ενώπιον των θρησκευτικών ηγετών: "Ας επιστρέψουν στη χώρα τους οι Έλληνες που πήγαν στην Ελλάδα. Να επιστρέψουν να προστατεύσουν τη χώρα τους".

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις φωτογραφίες που δημοσιεύονται από το δείπνο, ο Ερντογάν κάθεται δίπλα στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

