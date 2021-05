Αθλητικά

Βόλος - ΑΕΛ: Υποβιβασμός στη Super League 2 για τους “βυσσινί”

“Ταφόπλακα” στις λιγοστές ελπίδες της ΑΕΛ για παραμονή ήταν η ήττα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Ο Βόλος έβαλε την “ταφόπλακα” στις όποιες ελπίδες είχε η ΑΕΛ πριν από το μεταξύ τους παιχνίδι για να παραμείνει στη μεγάλη κατηγορία, καθώς επικρατώντας των “βυσσινί” με 3-1 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής των πλέι άουτ, έστειλε οριστικά την ομάδα της Λάρισας στη Super League 2.

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν καλύτερα στα πρώτα λεπτά και μόλις στο 3΄ έχασαν πολύ μεγάλη ευκαιρία για να προηγηθούν, όταν ο Δουβίκας βγήκε σε “τετ α τετ” με τον Νάγκο και πλάσαρε, στέλνοντας την μπάλα να περάσει δίπλα από το δοκάρι. Πέντε λεπτά αργότερα, όμως, ο διεθνής επιθετικός εξιλεώθηκε, καθώς στην υπέροχη μπαλιά του Νίνη βγήκε ξανά απέναντι στην εστία κι “έγραψε” το 1-0, με το 11ο φετινό τέρμα του στο πρωτάθλημα.

Οι “βυσσινί” δυσκολεύονταν να κρατήσουν την μπάλα και να απειλήσουν την περιοχή του Κλέιμαν, με αποτέλεσμα από δεύτερο ατομικό λάθος να δεχθούν και δεύτερο γκολ, στο 38ο λεπτό: ο Δουβίκας έκλεψε την μπάλα στην αριστερή πλευρά και γύρισε στο κέντρο της περιοχής, όπου ο Μπαρτόλο με ωραίο τελείωμα διπλασίασε.

Η πρώτη αξιόλογη στιγμή της Λάρισας καταγράφηκε στο 51ο λεπτό, όταν ο Ακούνια με εξαιρετική προσπάθεια πέρασε δύο παίκτες του Βόλου και σούταρε, στένοντας την μπάλα ελάχιστα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Κλέιμαν.

Η αποστολή των “βυσσινί” ήταν ούτως ή άλλως δύσκολη με το σκορ 0-2 από το ημίχρονο, έγινε όμως “βουνό” όταν στο 59ο λεπτό ο Τσόσιτς αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή Ευαγγέλου, επειδή ανέτρεψε έξω από την περιοχή τον Περέα.

Παρ’ όλα ταύτα, η ΑΕΛ προσπάθησε να βγάλει αντίδραση και στο 69΄ μείωσε με πέναλτι του Ντουρμισάι σε χέρι του Τέκιο, αλλά πέντε λεπτά αργότερα και ύστερα από φάση διαρκείας η μπάλα “στρώθηκε” στον Μπουένο, ο οποίος με έξοχο φαλτσαριστό διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Κλέιμαν, Τέκιο, Γκρίλο, Μήτογλου, Φερράρι, Τσοκάνης (81΄ Κρητικός), Μπαριέντος (46΄ Ριένστρα), Νίνης (66΄ Μπουένο), Μαρτίνες (46΄ Περέα), Μπαρτόλο (78΄ Κιάκος), Δουβίκας.

ΑΕΛ (Τζανλούκα Φέστα): Νάγκι, Ηλιάδης, Γιακιμόφσκι, Τσόσιτς, Μαξιμένκο, Στίφλερ (46΄ Μουκαντζό), Κολομπίνο, Νικολιάς, Ντουρμισάι (83΄ Γρηγορόπουλος), Ακούνια, Πινακάς.

Στα άλλα ματς της 6ης αγωνιστικής των πλέι άουτ, ο ΟΦΗ πέρασε νικηφόρα με 2-0 από την έδρα της Λαμίας, ενώ ο Ατρόμητος νίκησε 3-1 τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.

