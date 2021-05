Life

Μακιγιάζ: Aυτός είναι ο τρόπος για να κάνεις τα χείλη σου να φαίνονται πιο juicy!

Αν λατρεύεις τα έντονα κραγιόν, αλλά δεν είσαι ικανοποιημένη από το σχήμα των χειλιών σου, αυτός είναι ο τρόπος για να τα κάνεις να φαίνονται ζουμερά και σαρκώδη.

Το πρώτο βήμα για να αποκτήσουν τα χείλη σου την απαραίτητη υγρασία και βελούδινη όψη είναι η απολέπιση.

Με μία οδοντόβουρτσα τρίψε τα χείλη σου με απαλές κινήσεις και ξέπλυνε με νερό.

Στη συνέχεια χάρισέ τους πλούσια ενυδάτωση με ένα lip balm με ενυδατικά συστατικά όπως είναι το shea butter ή το λάδι καρύδας.

Και έφτασε η στιγμή για να διορθώσεις το σχήμα τους, το μόνο που θα χρειαστείς είναι ένα μολύβι σε ουδέτερη, φυσική απόχρωση.

