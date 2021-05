Αθλητικά

Οι αδερφές Πλευρίτου στον ΑΝΤ1 για τον θρίαμβο του Ολυμπιακού στο πόλο (βίντεο)

Η Μαργαρίτα, η Ελευθερία και η Βασιλική Πλευρίτου μίλησαν στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Ο δρόμος προς το Euro 2020”.

Αναλυτικά είπαν στους Αντώνη Καρπετόπουλο και Γιώργο Λιώρη:

Πώς νιώθετε που ο Ολυμπιακός είναι για δεύτερη φορά στην κορυφή της Ευρώπης; Πόσο το απολαύσατε;

Μαργαρίτα Πλευρίτου: «Ήταν το πιο ωραίο πρωτάθλημα που έχουμε πάρει γιατί ήμασταν όλες Ελληνίδες, πολύ μικρές ηλικιακά, και ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο. Το συναίσθημα ήταν τρομερό.»

Το να αποτελείται μία ομάδα μόνο με Ελληνίδες είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο, και πρέπει να το υπογραμμίσουμε για την ανάγκη που έχει η ελληνικός αθλητισμός να στηρίζεται και να μην «τρώει» τα παιδιά του.»

Ελευθερία Πλευρίτου: «Ακριβώς αυτό που λέτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στην Ελλάδα είχαμε πάντα κληρονομιά στο πόλο. Είχαμε πολλές διακρίσεις με τις εθνικές ομάδες, αλλά και με τους συλλόγους. Είναι πολύ σημαντικό που αυτή η ομάδα φέτος με τόσες δυσκολίες πήρε το Euro League μόνο με Ελληνίδες παίκτριες όπως έχουμε τονίσει πολλές φορές. Οι Ελληνίδες παίκτριες και οι Έλληνες παίκτες είναι πολύ καλοί πολίστες. Έχουμε παράδοση και συνεχίζουμε όσο μπορούμε με τις διακρίσεις να το δείχνουμε στον κόσμο στην Ελλάδα, που η αλήθεια είναι ότι δεν παρακολουθεί τόσο πολύ το άθλημα.»

Είναι εντυπωσιακό που μία ομάδα έχει τρεις αδελφές, που και οι τρεις είναι καταπληκτικές, κούκλες και πρωταθλήτριες. Θέλω να ρωτήσω την μικρότερη … οι άλλες σε πήγαν στην πισίνα με το ζόρι ή το έκανες οικειοθελώς;

Βασιλική Πλευρίτου: «Η αλήθεια είναι παρόλο που ξεκίνησα πάρα πολύ μικρή, μόλις είδα την μεγαλύτερη αδελφή μου στην πισίνα ξετρελάθηκα. Παρακαλούσα τους γονείς μου να ξεκινήσω και εγώ. Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα.»

Δηλαδή η Μαργαρίτα κόλλησε τον ιό στις άλλες δύο;

Ελευθερία Πλευρίτου: «Αυτό ακριβώς. Η Μαργαρίτα και ο μεγάλος μας αδελφός έκαναν την αρχή και μετά η Βάσω και εγώ ξεκινήσαμε. Από την πρώτη μέρα που τους είδαμε στην προπόνηση θέλαμε να πέσουμε μέσα στην πισίνα. Δεν είχαμε μαγιό, αλλά το θέλαμε από την πρώτη μέρα. Έτσι κολλήσαμε από την πρώτη μέρα και ευτυχώς έχουμε πολλές διακρίσεις.»

Μαργαρίτα η οικογένειά σας είναι γενικά των σπορ σωστά;

Μαργαρίτα Πλευρίτου: «Ναι. Ο μπαμπάς μας, πάντα μας έλεγε να ασχοληθούμε με τον αθλητισμό. Ήταν κάτι που του άρεσε πάρα πολύ, παρακολουθεί όλα τα αθλήματα. Οπότε μας κόλλησε και εμάς το μικρόβιο του πρωταθλητή.»

Ο μπαμπάς έπαιζε ποδόσφαιρο;

Μαργαρίτα Πλευρίτου: «Έπαιζε ερασιτεχνικά.»

Μεταξύ σας, τι ακριβώς σχέσεις έχετε; Εσένα Μαργαρίτα που είσαι η πιο μεγάλη σε ακούνε οι μικρότερες; Είστε ανταγωνιστικές; Τι κορίτσια είστε;

Μαργαρίτα Πλευρίτου: «Σίγουρα υπάρχει ο ανταγωνισμός μέσα στο νερό, αλλά από εκεί και πέρα αν δει κάτι η μία που πρέπει να διορθώσει στην άλλη το λέει. Βοηθάμε η μία την άλλη. Έχουμε μία πάρα πολύ καλή σχέση. Είμαστε μαζί 24 ώρες το 24ωρο, και στο σπίτι και στην πισίνα μαζί. Έχουμε δεθεί πάρα πολύ.»

Θα θέλαμε να μας πει η καθεμία ποια στιγμή ξεχωρίζει από το φετινό ταξίδι που οδήγησε στην κορυφή.

Μαργαρίτα Πλευρίτου: «Είναι μία πολύ δύσκολη ερώτηση γιατί η αλήθεια είναι ότι μένουν μόνο οι καλές στιγμές, όσες δυσκολίες και αν έχεις περάσει. Αυτή που μου έρχεται στο μυαλό είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Από εκεί και πέρα σίγουρα και το πρώτο Ευρωπαϊκό που κερδίσαμε το 2015. Το κολυμβητήριο ήταν γεμάτο. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο συναίσθημα. Ελπίζω να τελειώσει όλο αυτό με την πανδημία, να έρθουν και πάλι οι οπαδοί στις πισίνες, να έρθουν οι γονείς μας να μας δουν. Το συναίσθημα να αγωνίζεσαι σε γεμάτο κολυμβητήριο είναι πάρα πολύ ωραίο.»

Ελευθερία εσύ ήσουν η καλύτερη του τελικού ή υπερβάλω;

Ελευθερία Πλευρίτου: «Όχι, όχι. Δεν ήμουν εγώ η καλύτερη. Βοήθησα πολύ στην άμυνα. Όπως είπε και η Μαργαρίτα τα τελευταία δευτερόλεπτα που ξέραμε ότι είχαμε κατακτήσει το Ευρωπαϊκό, ήταν τα καλύτερα δευτερόλεπτα μέχρι τώρα στην καριέρα μου. Αυτό το Ευρωπαϊκό είχε μία ιδιαίτερη γεύση, μία γλύκα λόγω των συνθήκων που περνάμε όλοι μας τα τελευταία δύο χρόνια. Ήταν κάτι ιδιαίτερο.»

Βάσω πως είναι ο ανταγωνισμός σπίτι; Να έχεις και δύο αδελφές πρότυπα;

Βασιλική Πλευρίτου: «Η αλήθεια είναι ότι παρόλο που και οι τρεις είμαστε σε καλό επίπεδο και μπορεί να υπήρχε και ζήλια, εγώ το βλέπω πολύ θετικά όλο αυτό. Αν κάποια βρεθεί και μειονεκτική θέση θα μπορέσει να την βοηθήσει ένα κοντινό της άτομο.»

Θα μας κάνετε μία εκτίμηση για το ποιος θα κερδίσει το EURO 2020;

Ελευθερία Πλευρίτου: «Η αλήθεια είναι ότι δεν παρακολουθούμε ποδόσφαιρο. Οπότε ίσως να είναι καλύτερα να μην κάνουμε κάποια πρόβλεψη. Είμαστε πιο πολύ των ερασιτεχνικών αθλημάτων.»

