Ολυμπιακός – πόλο γυναικών: επιστροφή και αποθέωση για τις πρωταθλήτριες Ευρώπης (εικόνες)

Οι «γοργόνες» από τον Πειραιά, επέστρεψαν τα ξημερώματα με το βαρύτιμο τρόπαιο στις αποσκευές τους.

Στην Αθήνα βρίσκονται από τα ξημερώματα οι πρωταθλήτριες Ευρώπης του Ολυμπιακού, που κατέκτησαν την Euroleague υδατοσφαίρισης για δεύτερη φορά στην ιστορία τους, νικώντας 7-6 την ουγγρική Ντουναουιβάρος, στον τελικό του Final-4 της Βουδαπέστης,.

Την αποστολή του Ολυμπιακού υποδέχτηκε ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη, Μιχάλης Κουντούρης.

Μετά την άφιξή τους στο «Ελ Βενιζέλος», ο Χάρης Παυλίδης και οι αθλήτριές τους πήγαν στο Καραϊσκάκη, για να πάρουν τα αυτοκίνητά τους, ενώ και εκεί τις περίμεναν περίπου 150 οπαδοί των «ερυθρόλευκων», που τις αποθέωσαν.

Η ομάδα γυναικών του Ολυμπιακού είχε φτάσει ξανά πριν στην κορυφή της Ευρώπης το 2015, όταν είχε κατακτήσει τον τίτλο στο κολυμβητήριο του Πειραιά, ενώ ήταν δεύτερη το 2017 και 2019.

