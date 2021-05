Κοινωνία

Ραφήνα: Συναγερμός για εξαφάνιση 18χρονου

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση ενός 18χρονου από την περιοχή της Ραφήνας. Πρόκειται για τον Καπανιάρη Παντελή, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 08/05/2021.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Καπανιάρη Παντελή στις 09/05/2021 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Καπανιάρης Παντελής έχει ύψος 1.80 μ., έχει κανονικό βάρος, έχει κοντά ξυρισμένα μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε κίτρινο παντελόνι, μαύρη μπλούζα, μαύρη αθλητική ζακέτα και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

#MissingAlert ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗ ΠΑΝΤΕΛΗ, 18 EΤΩΝ https://t.co/8AcdGP6Kds — Χαμόγελο του Παιδιού (@hamogelo) May 9, 2021

