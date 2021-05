Αθλητικά

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Η “Ένωση” άφησε το “τριφύλλι” εκτός Ευρώπης

Η ΑΕΚ πέρασε νικηφόρα από τη Λεωφόρο, στο αθηναϊκό ντέρμπι της Super League.

Η ΑΕΚ πήρε “χρυσό” διπλό στο γήπεδο της Λεωφόρου επί του Παναθηναϊκού για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια, επικρατώντας με 1-0 χάρις στο γκολ του Πέτρου Μάνταλου κι εξασφάλισε και μαθηματικά την έξοδό της στο Conference League της επόμενης περιόδου, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε της κανονικής περιόδου.

Και μαθηματικά εκτός Ευρώπης πλέον ο Παναθηναϊκός (που έχασε πέναλτι με τον Μακέντα στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων), καθώς ακόμη κι αν πιάσει την ΑΕΚ στους 58 βαθμούς στα δύο τελευταία ματς, υστερεί στην τελική ισοβαθμία και στο τρίτο και τελευταίο κριτήριο (αφού στα υπόλοιπα - βαθμούς, γκολ - έχουν απόλυτη ισορροπία), καθώς οι “κιτρινόμαυροι” τερμάτισαν πιο ψηλά στην κανονική περίοδο.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν κάκιστο από πλευράς θεάματος, με ελάχιστες ευκαιρίες κι απ’ τις δύο πλευρές. Στο 16’ από ωραίο συνδυασμό των Χατζηγιοβάνη και Μολό, ο Μακέντα βρέθηκε εντός της περιοχής και γύρισε τη μπάλα στο ύψος του πέναλτι, όμως ο Βασιλαντωνόπουλος με ωραία παρέμβαση έδιωξε τη μπάλα ψηλά προ του Σανκαρέ κι ο Τσιντώτας απομάκρυνε σε κόρνερ. Στο 34’ από φάουλ του Χουάνκαρ κι απομάκρυνση του Γαλανόπουλου, ο Σανκαρέ κατέβασε τη μπάλα με το στήθος και σούταρε με τη μία, αλλά η εκτέλεσή του έφυγε μακριά απ’ την εστία του Τσιντώτα.

Στο 48’ από μπαλιά “τρύπα” του Βιγιαφάνιες, ο Μακέντα βρέθηκε στην “καρδιά” της άμυνας της ΑΕΚ, αλλά δεν μπόρεσε να ακουμπήσει τη μπάλα για τη στείλει στα δίχτυα του Τσιντώτα. που μπλόκαρε. Δύο λεπτά μετά (50’) η ΑΕΚ πήρε προβάδισμα στο σκορ, συλλαμβάνοντας “κοιμώμενη” την άμυνα του Παναθηναϊκού. Από ωραία συνεργασία των Κρίστιτσιτς και Ανσαριφάρντ έκανε τη σέντρα από δεξιά, ο Σένκεφελντ δεν είδε στην πλάτη του τον Μάνταλο, ο οποίο βγήκε πρώτος στη μπάλα και πλάσαρε κάνοντας το 1-0 για τους “κιτρινόμαυρους”.

Στο 55’ η ΑΕΚ έφτασε κοντά και σε δεύτερο γκολ, όταν από σέντρα του Ανσαριφάρντ, ο Γαλανόπουλος έκανε γύρισμα στο δεύτερο δοκάρι κι ο Βιγιαφάνιες έδιωξε τη μπάλα προ της γραμμής. Η ΑΕΚ συνέχισε να είναι πολύ πιο απειλητική και στο 58’ έχασε ακόμη μία ευκαιρία με το σουτ του Σιμάνσκι από πολύ μακριά που έδιωξε ασταθώς ο Διούδης, με τον Βέλεθ να αποκρούει στη συνέχεια την προσπάθεια του Τάνκοβιτς.

Στο 61’ από γέμισμα του Βιγιαφάνιες και κεφαλιά του Μακέντα προς τα πίσω, ο Μολό αν και βρέθηκε αμαρκάριστος στο ύψος της περιοχής, σούταρε πολύ άτσαλα άουτ. Στο 67’ ο Τσιντώτας έκανε την απόκρουση του αγώνα σε πλασέ του Χατζηγιοβάνη απ’ τα πέντε μέτρα (μετά από γύρισμα του Μακέντα), με τον Λόπες να ολοκληρώνει αποκρούοντας με το κεφάλι σε κόρνερ, προτού η μπάλα περάσει τη γραμμή.

Η ΑΕΚ έφτασε ξανά κοντά στο γκολ στο 75’, όταν μετά από κόρνερ του Σιμάνσκι και απομάκρυνση του Διούδη, η μπάλα έφτασε στον Σβάρνα που έπιασε την κεφαλιά η οποία βρήκε στο πάνω μέρος του δοκαριού κι έφυγε άουτ.

Στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Παναθηναϊκός κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Μακέντα από τον Νεντελτσεάρου μέσα στην περιοχή, το οποίο υπέδειξε ο διαιτητής Αρανόφσκι κατόπιν υπόδειξη του VAR και on field review. Ο Μακέντα ανέλαβε την εκτέλεση στο 90'+5', όμως έστειλε τη μπάλα στο αριστερό δοκάρι του Τσιντώτα, χάνοντας μεγαλύτερη ευκαιρία των “πράσινων” για να ισοφαρίσουν.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Λάζλο Μπόλονι): Διούδης, Μολό (79’ Σάντσες), Σένκεφελντ, Βέλεθ, Χουάνκαρ, Νιάς (79’ Μπουζούκης), Σανκαρέ (71’ Αλεξανδρόπουλος), Βιγιαφάνιες, Χατζηγιοβάνης (71’ Ενγκμπακοτό), Καμπετσής (58’ Καρλίτος), Μακέντα.

ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Τσιντώτας, Βασιλαντωνόπουλος (81’ Μπακάκης), Τσιγκρίνσκι, Σβάρνας, Λόπες, Σιμάνσκι, Κρίστιτσιτς, Γαλανόπουλος, Μάνταλος (70’ Σάκχοφ), Τάνκοβιτς (70’ Αλμπάνης), Ανσαριφάρντ (89’ Νεντελτσεάρου).

Στα υπόλοιπα ματς της 8ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Super League, Αστέρας Τρίπολης και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα, ενώ ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε με 2-0 του Άρη.

