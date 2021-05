Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Σε δίκη η 34χρονη για την αρπαγή της 10χρονης

Σοκάρουν τα στοιχεία που προέκυψαν από την πολύμηνη έρευνα για την αρπαγή της ανήλικης που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Να παραπεμφθεί σε Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο εισηγείται η εισαγγελέας για την 34χρονη που κατηγορείται για την πολύκροτη υπόθεση αρπαγής της 10χρονης, πέρσι τον Ιούνιο, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση προς το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο, η κατηγορούμενη χορήγησε ναρκωτικές ουσίες στην ανήλικη και στη συνέχεια την κακοποίησε σεξουαλικά, πριν την αφήσει ελεύθερη ύστερα από δύο 24ωρα παράνομης κράτησης.

Κατά την πολύμηνη έρευνα της Ανακρίτριας δεν προέκυψε η εμπλοκή άλλων προσώπων στην υπόθεση ούτε βρέθηκε πορνογραφικό υλικό στην κατοχής της 34χρονης.

Η κατηγορούμενη παραμένει προσωρινά κρατούμενη στις φυλακές. Για την παραπομπή της σε δίκη θα αποφανθεί με βούλευμα το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

