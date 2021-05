Life

Robert Downey Jr: Το σπαρακτικό δημόσιο μήνυμα για τον θάνατο του βοηθού του

O 52χρονος βοηθός του Αμερικανού ηθοποιού, σκοτώθηκε σε τροχαίο.

Δύσκολες ώρες βιώνει ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός Robert Downey Jr, καθώς πριν από λίγα εικοσιτετράωρα σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα ο βοηθός του.

Ο λόγος για τον Jimmy Rich, ο οποίος ήταν 52 ετών και δούλεψε σε δωδεκάδες ταινίες με τον καταξιωμένο πρωταγωνιστή, συμπεριλαμβανομένων όλων των ταινιών του Marvel Studios. Η συνεργασία τους ξεκίνησε το 2003 και κράτησε μέχρι και σήμερα.

Ο προσωπικός βοηθός του Robert Downey Jr σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα την Τετάρτη, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο της Αμερικής και πολλοί ήταν οι γνωστοί ηθοποιοί που θρήνησαν μαζί του για την απώλειά του. Ανάμεσά τους οι: Chris Hemsworth, Mark Ruffalo και Chris Pratt.

