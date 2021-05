Life

Τα απίστευτα οφέλη της κανέλας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί πρέπει να την εντάξετε άμεσα στη ρουτίνα ομορφιάς σας.

Η κανέλα είναι ένα μπαχαρικό που κάποιοι αγαπούν και κάποιοι μισούν.

Η έντονη, πικάντικη γεύση της δίνει νοστιμιά σε φαγητά και γλυκά ενώ η μυρωδιά της είναι πολύ αγαπητή και δίνει μία ευχάριστη χαλαρωτική νότα στην ατμόσφαιρα.

Εκτός από αυτά όμως η κανέλα μας βοηθά πολύ και όταν τη χρησιμοποιούμε στη ρουτίνα ομορφιάς μας.

Περιποίηση σε ερεθισμένο δέρμα

Η κανέλα έχει αντιμικροβιακές ιδιότητες που σημαίνει ότι βοηθά στην καταστροφή τυχόν δυσλειτουργιών στο δέρμα σας, όπως βακτήρια που προκαλούν ακμή. Μία φορά την εβδομάδα, συνδυάστε ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα με μερικές κουταλιές της σούπας μέλι και αφήστε το στο πρόσωπό σας για δέκα λεπτά και μετά ξεβγάλτε!

Διαβάστε περισσότερα στο glance.gr

Ειδήσεις σήμερα: