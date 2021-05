Οικονομία

ΥΠΑΑΝ: Διαγραφή ιστοσελίδας με προϊόντα - “μαϊμού”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει το Υπ. Ανάπτυξης για την τακτική που σύντομα θα ισχύσει και σε άλλες περιπτώσεις.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων και η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή ανακοίνωσαν την διαγραφή, από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), με εντολή της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), κατ’ εφαρμογή της παρ. 1ζ του άρθρου 10 του ν.4712/2020 (Α’ 146), ιστοσελίδας ηλεκτρονικού καταστήματος, που εμπορεύονταν απομιμητικά αρώματα, τα οποία εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν στη φυσική έδρα της επιχείρησης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «Αναμένεται η διαγραφή και άλλων παράνομων ιστοσελίδων με παρόμοια παράνομη δραστηριότητα, καθώς οι έλεγχοι σε ηλεκτρονικά καταστήματα συνεχίζονται εντατικά σε όλη την επικράτεια».

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: άνοδος θερμοκρασίας την Τρίτη

Εμβόλιο Pfizer - ΗΠΑ: “Πράσινο φως” για την χρήση του σε παιδιά 12 - 15 ετών

Τυνησία: Αστυνομικός σκότωσε τη γυναίκα του