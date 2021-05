Πολιτική

Μητσοτάκης σε Γιάνσα για Τουρκία: Η Ελλάδα δεν απειλεί και δεν απειλείται

Οι πρωθυπουργοί Ελλάδας και Σλοβενίας εξέφρασαν ενθέρμως την στήριξή τους στην ευρωπαϊκή απόφαση για το πράσινο διαβατήριο.

Συνάντηση με τον τον πρωθυπουργό της Σλοβενίας, Γιάνεζ Γιάνσα είχε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον οποίο εξέφρασαν ενθέρμως την στήριξή τους στην ευρωπαϊκή απόφαση για το πράσινο διαβατήριο, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για μέτρο που μπορούν να εφαρμόσουν με ευελιξία όλα τα κράτη της Ε.Ε.

Κάνοντας αναφορά στην Τουρκία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν επιτρέπει και σε κανέναν να την απειλεί. "Απορρίπτει τις προκλήσειες γιατί έχει αυτοπεποίθηση στις συζητήσεις" σημείωσε.

Τόνισε δε για το Κυπριακό ότι υπήρξε κοινή απογοήτευση για τις μη εξελίξεις της πενταμερούς συνάντησης της Γενεύης. "Οι πρωταγωνιστές του αδιεξόδου γνωστοί. Γνωστή και η διέξοδος στο πλαίσιο του ΟΗΕ" είπε ο πρωθυπουργός.

Για το νέο ευρωπαϊκό σύμφωνο μετανάστεσης και ασύλου σημείωσε ότι η Ελλάδα ως χώρα υποδοχής δεν μπορεί να αντιμετωπίζει μόνη της το βάρος ενός προβλήματος που αφορά όλη την ήπειρο και έστειλε μήνυμα στην ΕΕ να τηρήσει τη δέσμευση της Τουρκίας να αποτρέπει κύματα μεταναστών.

Γιάνσα: Υποστηρίζουμε σθεναρά την πρωτοβουλία να υπάρξει πράσινο διαβατήριο της ΕΕ

"Μοιραζόμαστε κοινές προσεγγίσεις. Να σε συγχαρώ για το πώς αντιμετώπισες την πανδημία με τόσο πετυχημένο τρόπο. Και εμείς υποστηρίζουμε σθεναρά την πρωτοβουλία να υπάρξει πράσινο διαβατήριο της ΕΕ ώστε να γίνει εφικτό πριν καταφέρουμε να αναχαιτίσουμε την πανδημία. Οι πολίτες δικαιούνται κάτι τέτοιο μετά τον πόνο που έζησαν με τον covid-19. Είναι καθήκον μας να το πετύχουμε το ταχύτερο δυνατό", ανέφερε ο πρωθυπουργός της Σλοβενίας.

Για το Κυπριακό και την Ανατολική Μεσόγειο τόνισε ότι δεν είναι πρόβλημα μόνο για την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. "Πρέπει να πετύχουμε τους στόχους που θέσαμε στη Σύνοδο Κορυφής το Μάρτιο" σημείωσε.

"Είδαμε ότι και στην Ελλάδα όταν ένα Έθνος κερδίζει την ανεξαρτησία του αυτό αποτελεί ιστορική, άγια στιγμή. Όποιο κράτος μέλος της ΕΕ κι αν γιορτάζει την ανεξαρτησία του, όλος αυτός ο πλούτος είναι ευρωπαϊκός", τόνισε ο Γ. Γιάνσα.

