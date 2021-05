Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο Pfizer - ΗΠΑ: “Πράσινο φως” για την χρήση του σε παιδιά 12 - 15 ετών

Επεκτάθηκε στα παιδιά 12-15 ετών η άδεια επείγουσας χρήσης του εμβολίου των Pfizer/BioNTech για την COVID-19, ανακοίνωση ο FDA.

Η άδεια επείγουσας χρήσης του εμβολίου της αμερικανογερμανικής κοινοπραξίας Pfizer/BioNTech για την COVID-19 επεκτάθηκε στους εφήβους ηλικίας 12 ως 15 ετών στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ο αμερικανικός ομοσπονδιακός οργανισμός φαρμάκων (FDA).

Πρόκειται για «σημαντικό βήμα στον αγώνα εναντίον της πανδημίας» του νέου κορονοϊού, έκρινε η Τζάνετ Γούντκοκ, η οποία ασκεί χρέη υπηρεσιακής διευθύντριας του FDA, διαβεβαιώνοντας πως «η σημερινή ενέργειά μας επιτρέπει στον νεότερο πληθυσμό να προστατευθεί έναντι της COVID-19», καθώς η εκστρατεία ανοσοποίησης στη χώρα αρχίζει να επιβραδύνεται το τελευταίο διάστημα.

Μέχρι χθες, η επείγουσα χρήση του εμβολίου αυτού είχε εγκριθεί για τα πρόσωπα 16 ετών και άνω. Θα μπορεί πλέον να χορηγηθεί σε εκατομμύρια εφήβους· θα λαμβάνουν δύο δόσεις του εμβολίου με ίση ποσότητα του προϊόντος με αυτή για τους ενηλίκους.

«Οι γονείς και οι κηδεμόνες μπορούν να είναι βέβαιοι ότι η υπηρεσία προχώρησε σε διεξοδική ανάλυση όλων των διαθέσιμων δεδομένων», διαβεβαίωσε η κυρία Γούντκοκ.

Την Τετάρτη, ο Καναδάς έγινε η πρώτη χώρα που ενέκρινε την κατεπείγουσα χρήση του προϊόντος των Pfizer/BioNTech για αυτό το ηλικιακό φάσμα.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν τόνισε την περασμένη εβδομάδα ότι είναι κρίσιμο να εμβολιαστούν οι έφηβοι στο πλαίσιο της εκστρατείας ανοσοποίησης. Μετά την ανακοίνωση της έγκρισης της χρήσης του εμβολίου των Pfizer/BioNTech από τον FDA, «θα είμαστε έτοιμοι να ενεργήσουμε αμέσως», τόνισε.

Περίπου 20.000 φαρμακεία θα είναι σε θέση να εμβολιάζουν έφηβους από μεθαύριο Πέμπτη, ενώ δόσεις του προϊόντος θα διανεμηθούν επίσης σε παιδίατρους, διευκρίνισε.

Στις ΗΠΑ έχουν εξασφαλίσει άδεια επείγουσας χρήσης άλλα δύο εμβόλια για την COVID-19, αυτό της Moderna και αυτό της Johnson & Johnson, αμφότερα για τους ανθρώπους ηλικίας 18 ετών και άνω.

Τα περισσότερα παιδιά δεν παρουσιάζουν παρά ήπια συμπτώματα της νόσου – και σε ορισμένες περιπτώσεις κανένα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει πως τα παιδιά δεν κινδυνεύουν να νοσήσουν σοβαρά, ενώ φυσικά δεν υπάρχει καμία μελέτη για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες στην ανάπτυξή τους. Επιπλέον, μεταδίδουν τον ιό.

Περί το 46% των Αμερικανών ενηλίκων έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου κατά της COVID-19, σύμφωνα με τα δεδομένα των ομοσπονδιακών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC). Ωστόσο ο ρυθμός της εκστρατείας ανοσοποίησης έχει επιβραδυνθεί σε σχέση με την κορύφωσή του στα μέσα Απριλίου, όταν χορηγούνταν κατά μέσον όρο 3,3 εκατ. δόσεις την ημέρα για επτά ημέρες. Ο αριθμός αυτός είχε μειωθεί σε 2,1 εκατ. δόσεις την ημέρα την 4η Μαΐου, κατά τους αριθμούς των CDC, ήτοι κατά το ένα τρίτο.

Η Pfizer αναμένει να έχει δεδομένα για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου της για τα παιδιά 2 ως 11 ετών τον Σεπτέμβριο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να μιμηθεί σύντομα το παράδειγμα των ΗΠΑ και να εγκρίνει την επείγουσα χρήση του εμβολίου των Pfizer/BioNTech για τους εφήβους.

