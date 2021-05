Πολιτική

Δένδιας: Έχω προσκαλέσει τον Τσαβούσογλου στην Ελλάδα

Ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε τους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων για τις τουρκικές προκλήσεις και όσα έγιναν στην Γενεύη για το Κυπριακό.

Το μήνυμα πως η Ελλάδα επιθυμεί την αποκλιμάκωση και την ειρηνική συνύπαρξη με την Τουρκία, όμως η ειλικρίνεια, η αποφυγή προκλήσεων και ο σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο και στο Δίκαιο της Θάλασσας είναι απαραίτητο στοιχείο αυτής της προσπάθειας, έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας μετά τη σημερινή ενημέρωση των εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών κομμάτων για τα τρέχοντα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Κατά τις συναντήσεις του, ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε καταρχήν στη σημασία των συναντήσεων που είχε στην Άγκυρα και επισήμανε πως υπάρχει πρόσκληση προς τον Τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, να επισκεφτεί την Αθήνα σε ανταπόδοση της δικής του επίσκεψης στην Άγκυρα.

Περαιτέρω, αναφέρθηκε στα αποτελέσματα της άτυπης πενταμερούς για το Κυπριακό στη Γενεύη, τονίζοντας πως «δυστυχώς κατέληξε σε αδιέξοδο εξαιτίας της τουρκοκυπριακής και της τουρκικής αδιαλλαξίας».

Τόνισε για άλλη μια φορά ότι κάθε προσπάθεια για την επίλυση του Κυπριακού πρέπει να διεξάγεται μέσα στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου και των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Διαμήνυσε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να προσπαθεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σε στενή συνεργασία με την κυπριακή κυβέρνηση, τον Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη και τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη, για την επίτευξη λύσης στο Κυπριακό

Ο Τομεάρχης Εξωτερικών της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Γιώργος Κατρούγκαλος μετά τη συνάντηση του με τον Νίκο Δένδια δήλωσε «Οι δραματικές εξελίξεις στην περιοχή, στην Παλαιστίνη δείχνουν πόσο σημαντική είναι μια ενεργητική εξωτερική πολιτική αρχών. Η συζήτηση μας με τον Υπουργό κάλυψε κυρίως τα θέματα της Ελληνοτουρκικής διαφοράς και του Κυπριακού. Θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε μια ενεργητική επιμονή στα ουσιαστικά σημεία του διαλόγου. Διαφωνώ με την άποψη -και το ανέφερα στον Υπουργό- ότι ο διάλογος με την Τουρκία πρέπει να περιοριστεί σε ελάσσονα θέματα, όπως τα οικονομικά. Αντιθέτως θα πρέπει να αξιοποιήσουμε την πίεση που αυτή τη στιγμή δέχεται η Τουρκία και για λόγους που ανάγονται στην εσωτερική οικονομική κατάσταση όσο και από το ενδιαφέρον που έχει για το νέο πλαίσιο των σχέσεων με την Αμερική και την ΕΕ, ούτως ώστε να προωθήσουμε ενεργητικά το διάλογο για τα κρίσιμα ζητήματα που μας ενδιαφέρουν. Και αυτό ισχύει πολύ περισσότερο και για το Κυπριακό. Όπου εκεί η αναβολή, να βάλουμε το πρόβλημα στη γυάλα, μπορεί να έχει ακόμη σημαντικότερες δυσμενείς συνέπειες. Άρα επιμονή σε ενεργητική πολυδιάστατη διπλωματία αρχών σε όλα τα επίπεδα. Και θα μπορούσα να αναφερθώ αν και δεν το συζητήσαμε αυτό αναλυτικότερα και στο ζήτημα της Βόρειας Μακεδονίας, που ακόμα περιμένουμε να έρθουν τα μνημόνια προς υπογραφή. Θα πρέπει να επιδείξουμε μεγαλύτερη έμφαση στην ανάγκη να είναι η Ελλάδα ο παράγοντας που προωθεί την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Να προωθήσουμε όλες τις επιμέρους διατάξεις της Συμφωνίας των Πρεσπών και ιδίως αυτές που προωθούν τα συμφέροντα μας και να ενεργοποιήσουμε το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με τη χώρα αυτή».

