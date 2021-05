Αθλητικά

Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Πρωταθλήτρια μετά από 19 χρόνια (εικόνες)

Η Σπόρτινγκ επέστρεψε στους τίτλους. Το τελευταίο πρωτάθλημα το είχε κατακτήσει με προπονητή τον Λάζλο Μπόλονι.

Τα χρόνια της... υπομονής τελείωσαν για την Σπόρτινγκ Λισσαβόνας, που έστω και δύσκολα νίκησε με 1-0 την Μποαβίστα στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής της Primeira Liga και δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε, κατέκτησε και μαθηματικά το πρώτο της πρωτάθλημα έπειτα από 19 χρόνια αναμονής και 19ο συνολικά στην Ιστορία της.

Σε αυτά τα 19 χρόνια που η Σπόρτινγκ έμεινε μακριά απ' την κατάκτηση της Primeira Liga, τα 11 πρωταθλήματα είχαν καταλήξει στην Πόρτο και τα 7 στην Μπενφίκα, όμως η ομάδα του Ρουμπέν Αμορίμ κατάφερε να "σπάσει" φέτος το "δίπολο" του πορτογαλικού ποδοσφαίρου.

Το "χρυσό" γκολ για τα "λιοντάρια" σημείωσε στο 36' ο Παουλίνιο, με την Σπόρτινγκ να επιστρέφει στους τίτλους μετά την περίοδο 2001/02, όταν και κατάκτησε το πρωτάθλημα με προπονητή τον Λάζλο Μπόλονι. Και πλέον έχει μπροστά της άλλη μία πρόκληση: Να μην χάσει στα δύο τελευταία ματς της σεζόν (15/05 με την Μπενφίκα εκτός, 19/05 με την Μαρίτιμο εντός), προκειμένου να φορέσει το "στέμμα" της, ούσα αήττητη στα 34 ματς.





