“The 2night Show” - Υποχθόνιος: Πήγα στο ΚΕΘΕΑ γιατί νόμιζα ότι είχα πρόβλημα με το αλκοόλ

Ο Υποχθόνιος μίλησε για την επιστροφή του στην Σιάτιστα, ενώ ανακοίνωσε πως το άλμπουμ που κυκλοφόρησε πρόσφατα θα είναι το τελευταίο της καριέρας του.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο πλατό του «The 2night Show» ήταν το βράδυ της Τρίτης ο Υποχθόνιος.

Ο καλλιτέχνης που θεωρείται ο πατέρας της τραπ μουσικής στην Ελλάδα, μίλησε για την επίσκεψή του στο ΚΕΘΕΑ Κοζάνης. Όπως είπε πήγε για τρεις συνεδρίες και οι υπεύθυνοι του ΚΕΘΕΑ τον έδιωξαν γιατί δεν είχε πρόβλημα με τον αλκοολισμό.

Ο Υποχθόνιος μίλησε για την επιστροφή του στην Σιάτιστα, όπου ετοιμάζει ένα σπίτι αλλά και δύο επιχειρηματικές δουλειές, ενώ ανακοίνωσε πως το άλμπουμ που κυκλοφόρησε πρόσφατα θα είναι το τελευταίο της καριέρας του.



«Θα κάνω μόνο single δεν συμφέρει οικονομικά το άλμπουμ» είπε ενώ αποκάλυψε την καινούργια δισκογραφική εταιρεία που ετοιμάζει η οποία θα λέγεται «GARLIC».

